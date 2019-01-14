Футболист "Барселоны" Лионель Месси установил очередное достижение. Отличившись в матче с "Эйбаром" (3:0), он стал первым игроком, забившим 400 мячей в чемпионате Испании.

Месси - не только лучший бомбардир Примеры, но и десяти ведущих европейских лиг. На втором месте идет бывший форвард мюнхенской "Баварии" Герд Мюллер (365 мячей), замыкает тройку лидеров Джимми Гривз (357), выступавший за "Вест Хэм".

Возвращаясь к испанскому чемпионату, добавим, что вторую строчку в списке лучших снайперов турнира в истории занимает Криштиану Роналду. В его активе 311 забитых мячей. Впрочем, португалец здесь не может считаться конкурентом Месси, поскольку минувшим летом он переехал в Италию.

Разгромив "Эйбар", "Барселона" вновь увеличила отрыв от ближайшего преследователя - "Атлетико". Каталонцы идут на первом месте с 43 очками, в активе мадридцев 38 баллов.