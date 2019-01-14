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14.01.2019 16:30
Рубрика: В мире

Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе

Текст: Юрий Когалов
Фото: Пресс-служба президента Беларуси. Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на востоке Украины "недоразумением", с которым надо покончить. Об этом он заявил на встрече с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать... Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - отметил Лукашенко.

Фото: Народная милиция ЛНР / youtube.com
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Президент подчеркнул, что эта встреча с Медведчуком "очень важна" для него, поскольку полученная от него информация позволяет прояснить ситуацию, скорректировать позицию Минска, если в том возникнет необходимость. "Я должен лично убедиться в своей позиции, либо отойти от нее, если не прав", - заявил Лукашенко.

Медведчук со своей стороны отметил роль Беларуси и лично Лукашенко в урегулировании конфликта. "Беларусь предоставила переговорную площадку, были подписаны минские соглашения. Все стороны понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", - отметил политик. "Несмотря на то, что они не исполняются, к большому сожалению, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования", - подчеркнул Медведчук.

По его словам, Беларусь может выступить посредником в конфликте, а также помирить Россию и Украину.

В мире экс-СССР Беларусь Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Обстановка на востоке Украины
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