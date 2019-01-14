Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на востоке Украины "недоразумением", с которым надо покончить. Об этом он заявил на встрече с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать... Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что эта встреча с Медведчуком "очень важна" для него, поскольку полученная от него информация позволяет прояснить ситуацию, скорректировать позицию Минска, если в том возникнет необходимость. "Я должен лично убедиться в своей позиции, либо отойти от нее, если не прав", - заявил Лукашенко.

Медведчук со своей стороны отметил роль Беларуси и лично Лукашенко в урегулировании конфликта. "Беларусь предоставила переговорную площадку, были подписаны минские соглашения. Все стороны понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", - отметил политик. "Несмотря на то, что они не исполняются, к большому сожалению, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования", - подчеркнул Медведчук.

По его словам, Беларусь может выступить посредником в конфликте, а также помирить Россию и Украину.