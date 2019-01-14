Мария Шарапова с убедительной победы стартовала на Australian Open

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова с более чем уверенной победы стартовала на первом в сезоне "мэйджоре" - Открытом чемпионате Австралии.

Шарапова, посеянная под 30-м номером, не отдала ни одного гейма представительнице Великобритании Хэрриет Дарт, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Марии. Поединок продолжался 1 час 3 минуты.

- Мне кажется, этот матч - отличная проверка для моей ноги и плеча. Конечно, в последние годы проблемы с плечом не были ни для кого секретом. Оно меня продолжало беспокоить, поэтому я и завершила сезон после US Open, - рассказала Шарапова на пресс-конференции. - Я все еще не набрала желаемую форму. Иногда приходится тренироваться через боль. Но сегодня я чувствую, что все сделала правильно для того, чтобы победить.

За выход в третий круг Australian Open Шарапова поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон, которая в первом круге одержала победу над румынской теннисисткой Сораной Кырстей в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.