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14.01.2019 16:42
Рубрика: Власть

Медведев вручил премии правительства в области СМИ

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Корольков

Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил премии правительства в области средств массовой информации за 2018 год.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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"Обычно говорят, что у человека либо есть хороший характер, либо просто есть характер. А в журналистике ситуация такая: пресса в принципе не должна быть ни покладистой, ни скромной, ни тем более всем довольной, хотя нам как государственным служащим этого, конечно, хотелось бы, чего скрывать. На самом деле в жизни все не так. Пресса всегда проявляет характер, иначе бы она не была прессой, и это нормально", - заявил он в приветственном слове на торжественной церемонии.

Без современных, авторитетных, профессиональных масс-медиа сегодня не может существовать ни государство, ни общество, уверен премьер. "Журналист - явление особенное. Это, прежде всего, голос людей, ради которых любая власть и работает. Поэтому обязанность власти заключается в том, чтобы обеспечивать СМИ условия для нормальной работы", - считает Медведев.

Одним из лауреатов стал шеф-редактор газеты "Якутск Вечерний" Леонид Левин - за принципиальность в отстаивании прав жителей региона на страницах издания. 7 января после продолжительной болезни Леонид Левин скончался. Память лауреата присутствовавшие почтили минутой молчания.

Власть Работа власти Госнаграды Правительство Председатель Правительства РГ-Фото
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