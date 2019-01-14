Минпросвещения наградит учителей - популяризаторов науки

В рамках ежегодной премии "За верность науке" Министерство просвещения учредило номинацию "КЛАССная наука". Ее могут получить школьные учителя и авторы лучших проектов, популяризирующих научные знания среди школьников.

- Номинация позволяет наградить талантливых учителей, популяризаторов научных знаний в школах и поблагодарить за их вклад, - отметила министр Ольга Васильева. - Благодаря таким педагогам мы можем надеяться на новое поколение выдающихся ученых. Таких, как Михаил Васильевич Ломоносов, Дмитрий Иванович Менделеев, Илья Ильич Мечников, Иван Михайлович Сеченов…

Лауреатов новой номинации впервые планируется наградить на Пятой Всероссийской премии "За верность науке", приуроченной ко Дню российской науки. Представители экспертного совета при участии Минпросвещения отберут проекты с актуальной и общественно-значимой темой, оригинальностью и результативностью научной работы, качественной подачей материала.

Справка "РГ"

Премию "За верность науке" вручают за популяризацию научных достижений и поддержку престижа научной деятельности в России. В 2015 году ее учредили в Министерстве образования и науки. С тех пор ее проводят ежегодно вместе с представителями МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской академии наук. Победителями становятся учителя, журналисты и блогеры, научные деятели...

Всего в 2019 году будет 12 номинаций:

1. Лучшая телевизионная программа о науке;

2. Лучшая радиопрограмма о науке;

3. Лучшее периодическое печатное издание о науке;

4. Лучший онлайн-проект о науке;

5. Лучший проект о науке в социальных сетях;

6. Лучший научно-популярный проект года;

7. Лучший детский проект о науке;

8. "КЛАССная наука".

9. Лучшая фоторабота о науке;

10. Специальная премия "Прорыв года";

11. Специальная премия 2019 года - "Популяризация химии";

12. "Антипремия".