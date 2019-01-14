Минск готов развивать сотрудничество с Будапештом по всем направлениям

Готовность "продвигать торгово-экономическое сотрудничество" с Будапештом подтвердил 14 января белорусский руководитель на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

Отметив, что в настоящее время взаимный товарооборот колеблется в пределах $180-200 млн, лидер РБ был вынужден констатировать, что для двух европейских государства "это смешная цифра, учитывая их потенциалы". Он обратил внимание своего визави на необходимость учитывать и членство страны в Евразийском экономическом союзе, и ее хорошие отношения с Китаем, участие, в том числе, в инициативе "Один пояс и один путь".

"Мы рассчитываем, что вы как член Европейского союза, при том весьма самостоятельный, будете нас поддерживать. Сопряжение взаимных интересов придаст большую торгово-экономическую динамику между двумя странами", - уверен Лукашенко.

Он обратил внимание и на тот факт, что у Венгрии и Беларуси уже накоплен определенный стартовый капитал в экономической сфере. Осуществляются совместные проекты в машиностроении и фармацевтике, строительстве, финансовой области. А учитывая заинтересованность Будапешта в реанимации производства "любимых", как выразился президент, автобусов "Икарус", в Минске готовы предложить партнерам "практически бесплатно эту поддержку, потому что сами прошли серьезный путь в строительстве подобных машин", - обратил внимание президент.

Глава государства высказал в ходе встречи благодарность венгерской стороне за вклад в нормализацию отношений между Беларусью и Европейским союзом. "Это один из краеугольных камней фундамента наших отношений", - заявил он. В свою очередь Петер Сийярто дал понять, что Венгрия как страна Центральной Европы последовательно выступает за развитие сотрудничества между Западом и Востоком. "Это является национальным интересом венгерских граждан. Мы хотим объединить свои усилия со всеми, кто считает важным сотрудничество между Западом и Востоком.

Поэтому мы работаем и над тем, чтобы Беларусь могла более тесно сотрудничать с Европейским союзом", - уточнил позицию своего государства министр.