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14.01.2019,  
14:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Мобильный робот "Уран-6" получил новую платформу для транспортировки

Робототехнический комплекс "Уран-6" получил новую платформу для транспортировки. В состав комплекса войдет четырехосный "КамАЗ".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Комплексы "Уран-6" стали поступать в российскую армию в прошлом году. Они предназначены для разминирования. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, теперь робот получил новую мобильную платформу для быстрой разгрузки. "КамАЗ" оборудован специальной платформой с системой "Мультилифт".

Новшество в том, что конструкция значительно сокращает время подготовки робота-сапера к действиям. "Уран-6" будет штатно располагаться на платформе, которая при помощи гидравлического привода спускает робота на землю и поднимает обратно. На это уходит порядка трех минут. Уже в январе нынешнего года первые комплексы поступят на вооружение.

"Уран-6" - гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал. Его используют для разминирования местности. Машина весит шесть-семь тонн, но может выдержать подрыв в до 60 килограммов тротила.

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