Москвичей ждет неделя со снегом и метелями

На европейскую территорию продолжит оказывать влияние мощный северо-атлантический циклон, поэтому в центральных областях ожидается снежная погода, местами с метелями. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Сегодня в столице днем минус 1-3 градуса. Местами метель. 15 января станет на пару градусов теплее: ночью минус 2-4, днем до плюс 1 градуса. Пройдет умеренный снег. Однако оттепель продержится недолго: 16 и 17 января ночью подморозит до минус 5-10 градусов, днем 16-го января минус 2-7, а 17-го опять столбики термометров преодолеют нулевую отметку и будут стремиться вверх. В четверг ожидается метель. В пятницу, 18 января, снова оттепель днем до плюс 1 градуса.

По предварительному прогнозу, крещенская ночь в столице будет умеренно морозной: минус 5-10 градусов. Небольшой снег возможен и в субботу, и в воскресенье.