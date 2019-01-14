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14.01.2019 19:25
Рубрика: Власть

Старики, разбойники и министр

Министр внутренних дел взял под личный контроль расследования преступлений против пожилых людей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Правоохранительные органы с тревогой констатируют рост преступлений, в основном мошенничеств, жертвами которых становятся пожилые люди, пенсионеры. Чаще всего их обманывают по телефону. Молодые, как правило, негодяи, звонят наугад на квартирный номер и рассказывают, что их сын, внук, племянник (как совпадет) попали в очень нехорошую ситуацию. Насчет сюжета - опять же, как угадают. Но вариантов всего два: ДТП со смертельным исходом или пьяная поножовщина. Разумеется, во всем виноват родственник пенсионера, но еще не поздно "уладить" проблему со следователем. Такая "доброта" обойдется примерно в 100-500 тысяч рублей. Переговорщик готов выехать в течение часа, только назовите адрес. И пенсионеры отдают деньги, которые копили на собственные похороны - те самые "гробовые".
Владимир Колокольцев взял под личный контроль защиту пожилых людей. Фото: РИА Новости Владимир Колокольцев взял под личный контроль защиту пожилых людей. Фото: РИА Новости
Владимир Колокольцев взял под личный контроль защиту пожилых людей. Фото: РИА Новости

Есть и другие, более хитрые махинации, требующие основательной подготовки - съема офиса и сбора адресов пенсионеров, знакомства с их медицинскими карточками. Это долгоиграющая коррупционная схема, требующая подкупа медицинских работников, чиновников ЖКХ и участковых уполномоченных полиции. Достоверную информацию об историях болезней, семейном и финансовом состояния можно получить только у них. Бабушек и дедушек обзванивают люди с хорошо поставленными голосами, выверенными интонациями и предлагают приобрести новейшие медицинские приборы или препараты - как раз для излечения от "ваших недугов". И - "вишенка на торте" - мошенники снова звонят уже обманутым ими людям и, представляясь сотрудниками полиции, прокуратуры или следствия, радостно сообщают, что преступление раскрыто и выманенные деньги вот-вот вернут. Надо только уплатить официальную пошлину - такой-то процент от украденной суммы.

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подобные ситуации теперь берет под личный контроль. О преступлениях и ходе их расследования он требует ему докладывать в отдельном порядке и тут же сообщать в СМИ.

Так, буквально накануне Нового года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о раскрытии подобного мошенничества и задержании преступника. В Санкт-Петербурге 28-летний негодяй, кстати, уже судимый, позвонил в квартиру ветерана Великой Отечественной войны. Он представился работником компании, доставляющей людям медицинские приборы. Договорился о визите, вошел в квартиру и обокрал хозяев почти на миллион рублей. Полицейские его нашли и задержали. Как выяснилось, грабеж пожилых людей он поставил, что называется, на поток - у него нашли обширный список телефонов пенсионеров и украденные вещи.

Чтобы хоть как-то обезопасить пожилых людей от подобных историй, в МВД подготовили для них инструкцию-памятку. В ней описаны наиболее распространенные приемы мошенников и рекомендации, как себя вести, чтобы не оказаться жертвой аферистов.

Пенсионеры отдают аферистам деньги, которые копили на собственные похороны - те самые "гробовые". Лишь бы спасти своих близких

К примеру, что делать, если человеку звонят и говорят, что кто-то из его близких попал в беду (чаще всего - нарушил закон или попал в больницу). В таком случае нужно прежде всего позвонить этому близкому, якобы попавшему в беду, человеку. Если он не отвечает, задать собеседнику простые вопросы: попросить его назвать свои фамилию, подразделение, звание, должность. Психологи МВД уверены, что мошенник сразу бросит трубку.

Стоит пообщаться с "задержанным" и параллельно вызвать сотрудников полиции по телефонному номеру "02". Впрочем, тут напрашивается вопрос: как пожилой человек сможет одновременно говрить по двум телефонам?

Фото: Depositphotos.com
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Еще одна распространенная афера: мошенники действуют под видом работников социальных служб. Они затрагивают ту струнку души, которая отвечает за желание получить что-то даром. Но мы ведь помним, где имеется бесплатный сыр? К пожилым людям на улице подходят порядочные с виду мужчина или женщина и, представляясь работниками социальных служб, предлагают помощь. Далее события разворачиваются по нескольким сценариям. "Соцработник" может проводить жертву до дома, войти с ней в квартиру, рассказывая, что пожилому человеку полагается социальная помощь в виде денег или продуктов. Но, к сожалению, средства в валюте, и их надо обменять или дать сдачу. Таким образом, мошенники узнают, где человек хранит свои деньги, и пока он бегает по соседям и банкам, забирают все.

В другом случае аферист-"соцработник" сообщает о полагающейся пенсионеру поездке в санаторий либо о социальном ремонте, но для получения услуг требуется передать предоплату и именно в день визита "социального работника". После получения денег, аферисты скрываются.

Относительно новый сценарий обмана - слезная просьба помочь получить переведенные из-за рубежа деньги. К пожилым людям на улице подходят мужчина или женщина и, представляясь гражданами иностранного государства, просят помощи в виде возможности получения денежного перевода на расчетный счет пенсионера, на котором, по уговорам мошенников, не должно находиться никаких денежных средств. Граждане направляются в банк и снимают все деньги. Которые у них крадут или просто отбирают.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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