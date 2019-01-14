Сегодня мир переживает удивительные изменения, которые еще вчера многим показались бы немыслимыми.

Во-первых, Соединенные Штаты после прихода к власти Дональда Трампа изменились до неузнаваемости. США, самопровозглашенный опекун над всеми, кто стремится к демократии и кого нужно к ней подтолкнуть, США, которые заботливо и щедро спонсировали всевозможные западные блоки и организации, США, без чьей указки не принимался ни один пакет санкций, вдруг решили умыть руки и в корне изменить политический курс, по одному обрубая прочные канаты, которые связывали их с ведущими игроками сегодняшней политической арены. Хлоп, и нет больше торгового доверия между странами НАФТА. Хлоп, и та же история происходит с ЕС. Хлоп, и начинается торговая борьба не на жизнь, а на смерть с Китаем. Хлоп, и США порывают с многовековым имиджем страны иммигрантов, выстраивая всевозможные физические и юридические стены вокруг своих границ. Но самое главное, США устами Дональда Трампа объявляют, что многосторонняя система международных отношений и надгосударственные институты вроде ООН и ВТО их больше не устраивает, и вообще проблемы других стран их не волнуют, у Америки полно своих. Покачнулась одна из несущих колонн западного мира, который мог бы устоять и остаться в том виде, в каком он есть, однако на этом метаморфозы не заканчиваются.

Во-вторых, Брекзит. Одна из первых стран Евросоюза, Великобритания, которая ради единого европейского пространства некогда отказалась от многовекового принципа обособленности от дел континента, решила вернуть свою "независимость" и порвать с Европой. Конечно, такой жаркой и весьма неприятной процедуры "развода" никто не ожидал. Британия планировала покинуть ЕС без особого шума и сложностей, но теперь, незадолго до назначенного срока Брекзита, более реальным кажется выход без какого-либо соглашения вообще, нежели полюбовный договор двух теперь уже бывших "супругов". И на фоне этого происходят значительные изменения в самом ЕС, ведь освободилось место одного из ведущих игроков, баланс сил сместился. На роль лидера всего Евросоюза теперь претендует Франция: Эмманюэль Макрон не раз в открытую заявлял, что намерен сплотить разрозненную и шокированную Брекзитом Европу, в которой все громче стали слышны голоса евроскептиков. Вспомним хотя бы одну из его инициатив по созданию всеобщей европейской армии. Страна, которая еще недавно была на вторых или чуть ли не на третьих ролях на политической арене, теперь плавно самовыдвигается вперед, особенно на европейском континенте. Какие это даст результаты - вопрос сложный, однако и не о прогнозах сейчас речь. Для начала стоит просто понять, в каких обстоятельствах мы существуем.

В-третьих, санкции. После событий 2014 года Россия стала в глазах западного мира врагом. Санкции вводили все кому не лень, однако очень быстро многие политики, особенно европейские, разочаровались в собственных действиях. Все чаще стали звучать голоса: санкции не только не принесли никакой пользы, но и стали игрой в собственные ворота. Первыми об этом заговорили самые близкие соседи России из западного сообщества - Германия и Австрия, где интересы бизнеса возобладали над политическими инициативами. И вот что интересно: подобный расклад на европейском столе выпадает не в первый раз.

Вспомним период перед Первой мировой войной. В каких отношениях находилась тогда Россия со своим будущим противником, Германией? Вот что пишет об экономической составляющей этих отношений кандидат исторических наук Б.С. Котов в своей работе "Русско-германские торговые отношения накануне первой мировой войны в оценке русской прессы": "В начале XX века у России ни с какой другой страной не было таких обширных торговых связей, как с Германией. Гигантский экономический рывок, осуществленный Германией после объединения 1871 г., позволил ей занять лидирующие позиции в российском внешнеторговом обороте. В 1913 г. доля империи Гогенцоллернов во внешнеторговом обороте России составляла 38,2%". Что касается политических инициатив Германии, то еще Отто Бисмарк говорит, что на востоке у Германии врагов нет. Однако перед Первой мировой войной, несмотря на здравый смысл и в результате политических интриг союзников России по Антанте, Германия из партнера превратилась во врага. И все мы знаем, что ни к чему хорошему это не привело. Сейчас же мы видим ситуацию, когда Россия вновь стоит на внешнеполитическом распутье, только выбрать она себе должна не столько дорогу, сколько новых союзников. И выбор этот кажется весьма простым на фоне всех вышеописанных мною обстоятельств.

В своем комментарии "Мир в год Свиньи" политолог Сергей Караганов высказал довольно интересную мысль: "Полезным было бы предложить диалог о поддержании безопасности в Европе Евросоюзу, ищущему возможность стать субъектом в этой сфере. У нас много общих и даже совпадающих интересов. Диалог содействовал бы и предотвращению скольжения этого поиска в русло противостояния с Россией. Не стоит быстро реагировать военно-техническим путем на выход США из ДРСМД. Этот шаг невыгоден всем. Но американцы должны заплатить за него максимальную цену, став в глазах мирового сообщества тем, кем они являются, - основным вызовом международной безопасности и стратегической стабильности". Если в начале ХХ века Россия, встав перед похожим выбором, с кем именно идти дальше, ошиблась, то теперь у нее есть блестящая возможность подобной ошибки избежать. Когда ключевые геополитические соперники России, англо-саксонский мир, умывают руки и отступают восвояси, самое время России, наоборот, из тени выйти и наладить отношения с теперь уже целостной континентальной Европой, которая именно континентально (острова к Северу не в счет) исторически всегда была близка нашей стране.

Главную ставку в будущих отношениях с Евросоюзом стоит делать на Францию и Германию, которые по большой вероятности совсем скоро станут двумя главными политическими и экономическими центрами Старого света. Интересно мнение директора Центра по изучению России и республик бывшего СССР при Французском институте международных отношений (IFRI) Тома Гомара, который недавно в институте Карнеги высказал следующую мысль: пришло время для "Новой Антанты", в которой место Великобритании следует занять… Германии. По мнению Гомара, залог успешного политического и экономического сотрудничества России с Европой кроется в установлении новой "оси" - Париж, Берлин, Москва. После неоднократных заявлений Дональда Трампа о намерении перейти к системе двусторонних договоров и, грубо говоря, отстраниться от всего западного мира в торговом и финансовом плане, очевидно, что ЕС теперь для США не союзник, а просто один из партнеров. И в условиях подобного расклада Россия имеет все шансы стать как никогда ближе к Европе. Конечно, не стоит ждать, что Москва и Брюссель начнут, как говорится, "целоваться в десны", однако стоит приложить все возможные усилия для того, чтобы между Россией и ведущими игроками европейской политической и экономической арены были выстроены прочные мосты. И речь идет именно о Германии и Франции, которые сейчас будут делить между собой общее одеяло лидерства в Европе. Наверное, смысла в "Новой Антанте" нет, ведь "сердечное содружество" оказалось весьма ненадежным, поэтому наиболее разумным решением кажется система двусторонних соглашений между Москвой-Парижем и Москвой-Берлином. Это как минимум избавит Россию от неприятной роли посредника между вечно враждующими (как показывает история) французской и немецкой столицами. Ведь это как в жизни: дружить втроем - дело в большинстве случаев гиблое.

Если послушать сегодняшние заявления немецких и французских политиков, не одна Россия заинтересована в налаживании отношений с Европой. Так, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не раз говорил, что Парижу необходимо вести диалог с Москвой для сближения позиций по мировым проблемам. Он подчеркнул, что у России и Франции есть как разногласия, так и "точки соприкосновения", и что Россия и Франция могут быть партнерами. По словам Ле Дриана, и президент Макрон заинтересован в сотрудничестве с Москвой, особенно на фоне нашумевшей встречи лидеров Франции и США, которая, "несмотря на внешнюю доброжелательность, не принесла никаких плодов". О высокой заинтересованности в налаживании отношений с Россией не раз заявляли и в Германии. К примеру, после проведения в октябре 2018 года "дня России" в немецком городе Росток председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек отметил рекордную посещаемость мероприятия и заявил, что подобный "высокий интерес показывает, насколько сильна потребность у обеих стран сблизиться вновь". Конечно, пока рассуждать о готовности Европы полностью изменить свой курс и повернуться к России лицом не стоит. Рано. Но именно сейчас Москве, грамотно используя период замешательства немного растерянного ЕС, который недавно лишился двух главных партнеров, нужно первой протянуть руку и предложить свое сотрудничество.

Известный российский историк Ключевский как-то сказал: "История - это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков". Помня собственные промахи в прошлом, Россия не имеет права больше допускать ошибок в отношениях с Западом.