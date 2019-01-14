На территории Киево-Печерской Лавры горит монастырское здание

В Киеве на территории Успенской Киево-Печерской Лавры начался пожар в одном из монастырских зданий. Территория комплекса окутана густым дымом.

Как сообщает агентство УНН, пожар начался примерно в 17.00 по московскому времени, огнем охвачен второй этаж двухэтажного здания, относящегося к монастырскому комплексу. Старинное здание находится в отдалении от лаврских храмов, и огонь не несет опасности святыням.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в одной из комнат, и распространился на крышу. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

В горящем здании расположены реставрационные мастерские. Пострадавших, по данным спасателей, нет.