Начался прием заявок на премию "Большая книга"

Национальная литературная премия "Большая книга" открывает новый сезон, который продлится до 28 февраля этого года, и объявляет о начале приема заявок на получение престижной награды.

Организаторы напоминают, что претендентами на получение премии могут стать произведения, подписанные в печать с 1 января 2018 года по 28 февраля 2019 года: романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальная проза и мемуары, написанные на русском языке, а также авторские переводы произведений с других языков.

Уже изданные произведения для участия в литературном конкурсе могут предложить сами авторы, рукописи - книжные издательства, СМИ, творческие союзы, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов России или члены Литературной академии - жюри премии. А вот электронные версии произведений не принимаются, так как для участия в конкурсе нужно прислать два экземпляра текста и сопроводительные документы по адресу "Большой книги".

"Мы ждем, что на конкурс этого года будут представлены книги, значение которых преодолеет границы страны, которые получат мировой отзвук, и перед нами окажется, может быть, в самом начале своего творческого пути настоящий world writer - писатель всемирный. Надеемся на определенное стилистическое, тематическое разнообразие сочинений, чтобы каждая книга состоялась по-своему, совершенно оригинально", - приводит слова председателя экспертного совета премии Михаила Бутова пресс-служба "Большой книги".

Российская национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Награду за лучшее прозаическое произведение вручают ежегодно на торжественной церемонии в Доме Пашкова. Главный приз - 3 миллиона рублей, второй - 1,5 миллиона рублей, третий - 1 миллион рублей. Среди лауреатов - Лев Данилкин, Павел Басинский, Даниил Гранин, Мария Степанова, Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Дмитрий Быков и другие. Победителем 2018 года стала книга "Памяти памяти" Марии Степановой.