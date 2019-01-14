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14.01.2019 17:07
Рубрика: Культура

Назван топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы музеев

Текст: Наталья Соколова

Рейтинг музеев, которые приняли больше всего посетителей в новогодние каникулы, составлен на основе данных информационной системы "Учет продажи билетов" Министерства культуры Российской Федерации. Тройкой лидеров стали: Музеи Московского Кремля (более 85 тыс. человек посетили музей в праздники), Третьяковская галерея (более 84 тыс. гостей) и Владимиро-Суздальский музей-заповедник (более 60 тыс. гостей). На четвертом месте - Государственный исторический музей (47 тыс. гостей), на пятом - Государственный Эрмитаж (45 тыс. посетителей).

Фото: Предоставлено пресс-службой Губернского театра/Диана Иорданская
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А всего за новогодние каникулы - с 30 декабря по 8 января - федеральные музеи посетили около 860 тыс. человек. Пик активности посетителей, по данным Министерства культуры, пришелся на 4 и 5 января 2019 года.

Ниже приведен список музеев и количество людей, посетивших их.

Московский Кремль - 85357;

Третьяковская галерея - 84886;

Владимиро-Суздальский музей-заповедник - 60869;

Государственный исторический музей - 47005;

Государственный Эрмитаж - 44852;

Новгородский музей-заповедник - 44087;

Русский Музей - 43416;

Музей-заповедник Царское Cело - 41910;

ГМИИ им. А.С.Пушкина - 40254;

Тульский музей оружия - 36069.

 

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