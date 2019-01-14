Неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в Нью-Джерси

Вооруженный злоумышленник захватил и удерживает в заложниках двух человек в одном из филиалов почтовой компании UPS в американском городе Логан (штат Нью-Джерси). Как сообщают местные СМИ, захватчик забаррикадировался в одном из помещений.

Первые сообщения о стрельбе поступили в полицию в понедельник около 8:30 по местному времени (около 15:30 мск). По версии, которую озвучила правоохранителям одна из местных работниц UPS, инцидента произошел в результате перепалки сотрудников с посторонним человеком. Предположительно, одна из двух заложниц является знакомой захватчика.

Из здания в близлежащий отель эвакуированы 32 сотрудника филиала. Место происшествия окружено полицейскими, близлежащие дороги перекрыты. Школьникам из местных учебных заведений запрещено покидать их.