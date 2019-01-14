Неизвестный подал иск к Дудю и Ивлеевой на 100 млн рублей

Неизвестный мужчина подал иск в Мещанский суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении известных видеоблогеров Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В конце декабря 2018 года суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Бестаева к Дудю и Ивлеевой", - рассказал представитель суда в понедельник, 14 января.

О конкретных претензиях и сумме иска не говорится. Но ранее RNS сообщило о том, что с каждого из блогеров истец планирует взыскать по 50 млн рублей.

"Истец требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю", - сказала агентству пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Интервью "Ивлеева - про Элджея, секс и пластику" набрало на портале YouTube более 21 млн просмотров, став самым популярным в рамках проекта "вДудь".