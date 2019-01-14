Немецкая авиакомпания усадила пассажиров международного рейса на пол

Удивительное происшествие произошло на борту самолета немецкой компании TUI fly, выполнявшего полет из испанского города Маон в британский Бирмингем.По недоразумению авиакомпания продала на рейс билеты на места, которых не было в салоне.

В итоге британская семья, заплатившая за перелет свыше 1,3 тысячи фунтов стерлингов (эквивалент 112 тысяч рублей), была вынуждена разместиться на откидных креслах для бортпроводников. Поскольку 44-летняя Паула и 55-летний Ян мешали передвижению членов экипажа, им приходилось постоянно стоять. К счастью, свободное место нашлось только для их 10-летней дочери.

Как передает издание Independent, компания предложила семье всего 30 фунтов стерлингов компенсации. Но после того, как об инциденте написали многие СМИ, перевозчик решил выплатить пострадавшим пассажирам полную стоимость билетов.