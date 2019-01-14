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14.01.2019 19:53
Рубрика: В мире

Немецкая авиакомпания усадила пассажиров международного рейса на пол

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images

Удивительное происшествие произошло на борту самолета немецкой компании TUI fly, выполнявшего полет из испанского города Маон в британский Бирмингем.По недоразумению авиакомпания продала на рейс билеты на места, которых не было в салоне.

Фото: EPA-EFE/HASSAN SHIRAVANI
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В итоге британская семья, заплатившая за перелет свыше 1,3 тысячи фунтов стерлингов (эквивалент 112 тысяч рублей), была вынуждена разместиться на откидных креслах для бортпроводников. Поскольку 44-летняя Паула и 55-летний Ян мешали передвижению членов экипажа, им приходилось постоянно стоять. К счастью, свободное место нашлось только для их 10-летней дочери.

Как передает издание Independent, компания предложила семье всего 30 фунтов стерлингов компенсации. Но после того, как об инциденте написали многие СМИ, перевозчик решил выплатить пострадавшим пассажирам полную стоимость билетов.

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