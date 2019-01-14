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14.01.2019 10:15
Рубрика: В мире

Немецкая партия предусмотрела выход Германии из Евросоюза

Текст: Игорь Дунаевский

Новая программа правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) предусматривает возможность выхода ФРГ из Евросоюза в том случае, если это интеграционное объединение не будет реформировано.

Фото: REUTERS/ Carlo Allegri
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Как сообщает информационное агентство DPA, это положение программы поддержали большинство делегатов съезда АДГ в Ризе (Саксония). Участники мероприятия приняли программу, с которой партия намерена идти на выборы в Европарламент в мае текущего года.

Согласно документу, если Евросоюз не будет реформирован в соответствии с предложениями АДГ, то следует рассмотреть возможность выхода Германии из этого объединения или же роспуска всего ЕС с тем, чтобы создать "новое европейское экономическое сообщество, основанное на соблюдении общих интересов". Конкретных предложений или сроков по выходу Германии из ЕС не прописано, хотя в изначальном проекте документа предлагалось потребовать реформ ЕС до 2024 года.

Одним из ключевых положений программы АДГ является ограничение потока мигрантов в страны Старого Света с целью "сохранения идентичности культур европейских народов".

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