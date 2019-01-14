Немецкие политики отреагировали на угрозы посла США

Немецкие политики раскритиковали посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2". Об этом сообщил журнал Spiegel.

С критикой выступили замглавы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, а также замглавы социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт, пишет издание.

По мнению Де Мази, у посла США сложилось впечатление, что он "является наместником императора из Вашингтона в Германии". Политик подчеркнул, что экстерриториальные санкции США в отношении немецких компаний противоречат международному праву.

"Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?" - заявил в свою очередь Ральф Штегнер, сделав отсылку к периоду существования Германии после Второй мировой войны, когда страна находилась под управлением военных администраций стран-победительниц.

По мнению же Хардта, угрозы немецким компаниям являются новым и неприемлемым односторонним повышением тона в трансатлантических отношениях. Политик призвал правительство Германии выразить протест, пишет РИА Новости.

По информации журнала, в понедельник ведомство федерального канцлера и МИД Германии намерены обсудить, стоит ли реагировать на Гренелла и его провокации, и если да, то какой именно должна быть реакция.

Напомним, в воскресенье газета Bild am Sonntag опубликовала текст писем, которые посол США в Германии Ричард Гренелл разослал многим немецким компаниям. В них он предупредил о возможности введения санкций со стороны Вашингтона в случае поддержки этими компаниями строительства газопровода "Северный поток - 2". Посол США заявил, что фирмы, которые поддерживают этот проект, а также "Турецкий поток" "подрывают безопасность Украины и Европы".

Немецкие бизнесмены восприняли эти послания, как шантаж. На что Гренелл ответил, что его письма надо воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США.

Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что США пытаются "любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ".