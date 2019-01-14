Новости

Немецкие политики отреагировали на угрозы посла США 00:58
Мэра польского Гданьска ранили ножом, его состояние критическое 13.01.2019
Видео: Москвич угнал свою машину с эвакуатора 13.01.2019
Актера и педагога Радомысленского похоронят на Троекуровском кладбище 13.01.2019
В Польше предложили ограничить использование продукции компании Huawei 13.01.2019
Под Тверью трактор провалился под лед, два человека погибли 13.01.2019
Владелец пекарни в Париже: Все оборудование было электрическим 13.01.2019
В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВПП 13.01.2019
В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга 13.01.2019
Актриса из "Отверженных" бросила "Робба Старка" 13.01.2019
Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора 13.01.2019
Сценарист анонсировал продолжение "Социальной сети" Дэвида Финчера 13.01.2019
Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане 13.01.2019
На Netflix подали в суд из-за "Брандашмыга" 13.01.2019
Озвучены версии ЧП с Boeing в аэропорту Шереметьево 13.01.2019
Умер режиссер фильма "Уходя, оглянись" Евгений Радомысленский 13.01.2019
Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь" 13.01.2019
СМИ: Болтон подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану 13.01.2019
Звезда "Мстителей" Бри Ларсон бросила жениха-рокера 13.01.2019
Skoda Octavia за 250 000 рублей: как выбрать беспроблемный автомобиль 13.01.2019
Умерла любимая актриса Японии Эцуко Итихара 13.01.2019
Видео: операторы назвали сто лучших фильмов ХХ века 13.01.2019
Пассажиры выкатившегося за пределы ВПП самолета вылетят в Прагу вечером 13.01.2019
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе 13.01.2019
Нелегальный пассажир пробрался на борт самолета 13.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
14.01.2019 00:58
Рубрика: В мире

Немецкие политики отреагировали на угрозы посла США

Немецкие политики раскритиковали посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2". Об этом сообщил журнал Spiegel.

С критикой выступили замглавы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, а также замглавы социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт, пишет издание.

Пушков прогнозирует рост давления США на ФРГ из-за "Северного потока-2"

По мнению Де Мази, у посла США сложилось впечатление, что он "является наместником императора из Вашингтона в Германии". Политик подчеркнул, что экстерриториальные санкции США в отношении немецких компаний противоречат международному праву.

"Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?" - заявил в свою очередь Ральф Штегнер, сделав отсылку к периоду существования Германии после Второй мировой войны, когда страна находилась под управлением военных администраций стран-победительниц.

По мнению же Хардта, угрозы немецким компаниям являются новым и неприемлемым односторонним повышением тона в трансатлантических отношениях. Политик призвал правительство Германии выразить протест, пишет РИА Новости.

По информации журнала, в понедельник ведомство федерального канцлера и МИД Германии намерены обсудить, стоит ли реагировать на Гренелла и его провокации, и если да, то какой именно должна быть реакция.

Германия озабочена попытками США блокировать "Северный поток-2"

Напомним, в воскресенье газета Bild am Sonntag опубликовала текст писем, которые посол США в Германии Ричард Гренелл разослал многим немецким компаниям. В них он предупредил о возможности введения санкций со стороны Вашингтона в случае поддержки этими компаниями строительства газопровода "Северный поток - 2". Посол США заявил, что фирмы, которые поддерживают этот проект, а также "Турецкий поток" "подрывают безопасность Украины и Европы".

Немецкие бизнесмены восприняли эти послания, как шантаж. На что Гренелл ответил, что его письма надо воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США.

Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что США пытаются "любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ".

Шредер раскритиковал позицию США по "Северному потоку-2"
В мире США В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Актера и педагога Радомысленского похоронят на Троекуровском кладбище
В аэропорту Шереметьево назвали причину выезда самолета за ВПП
МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга
Число жертв взрыва в Париже увеличилось до четырех
В Госдуме объяснили идею провести слушания по встречам Путина и Трампа