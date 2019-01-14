Нобелевского лауреата из США обвинили в расизме и лишили званий

В США лаборатория Cold Spring Harbor, занимающаяся исследованиями в области онкологии, нейробиологии, генетики растений, геномики и биоинформатикив, лишила почетных званий первооткрывателя ДНК, лауреата Нобелевской премии биолога Джеймса Уотсона. Причиной такого поступка стали высказывания ученого о неравных интеллектуальных способностях различных рас.

Сообщается, что вызвавшие возмущение заявления 90-летний профессор сделал в документальном фильме телекомпании PBS, который вышел в эфир второго января. Сотрудники научной организации заявили, что высказывания доктора Уотсона заслуживают осуждения, не подтверждаются наукой и "не отражают взгляды лаборатории", - цитирует РИА Новости.

В результате Джеймса Уотсона лишили званий почетного попечителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса и заслуженного руководителя.

Джеймс Уотсон считается одним из основателей современной биологии и генетики. В 1953 году он вместе с двумя коллегами раскрыл устройство молекулы ДНК. За это открытие в 1962 году ученые были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.