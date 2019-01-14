Нобелевского лауреата лишили титулов за слова о связи интеллекта и расы

Нобелевский лауреат из США лишился всех почетных научных званий за комментарии о связи интеллекта и расовой принадлежности человека. Речь идет о Джеймсе Уотсоне, который в 1962 году получил Нобелевскую премию за открытия в области структуры ДНК.

В одном из недавних телевизионных интервью ученый настоял, что из-за разницы в ДНК у белых и темнокожих в среднем разный коэффициент интеллекта IQ. Такого рода предположения он высказал еще в 2007 году, добавив, что из-за этого у него "весьма мрачный взгляд на перспективы Африки". Тогда его уволили с должности главы крупной медицинской лаборатории Колд-Спринг Харбор, но поскольку он письменно извинился за свои слова, за ним сохранили несколько почетных титулов.

В этот раз снисхождения к 90-летнему ученому, который в настоящее время проходит курс реабилитации после ДТП, не проявили. Он лишен всех почетных званий. В заявлении лаборатории слова Уотсона назвали "ничем не подкрепленным и безответственным личным мнением", которое не отражает взглядов коллектива. Добавим, что речи о лишении его звания Нобелевского лауреата не идет.