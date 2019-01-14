Ольга Васильева: Нужно сломать систему натаскивания на ЕГЭ

Сколько экзаменов должны сдавать школьники? Как изменится ЕГЭ? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Ольга Васильева: Система единого госэкзамена есть практически в каждой стране. Англия сдает его более столетия, мы - всего полтора десятилетия. Но за это время добились колоссальных успехов. ЕГЭ в России сегодня - это действительно объективный и прозрачный способ оценить знания выпускников. В нем практически не осталось заданий с выбором ответа. ЕГЭ стал социальным лифтом, который позволяет школьникам из всех регионов поступать в ведущие столичные вузы.

Статистику вы знаете: в Москве и Санкт-Петербурге на бюджетных отделениях 70 процентов студентов - иногородние, 30 - столичные жители. До введения ЕГЭ ситуация была противоположная.

Что касается количества экзаменов, то приведу пример наших коллег из Китая. Перед испытаниями по выбору, которые нужны для поступления в вузы, выпускники китайских школ несколько часов пишут большую работу гуманитарной направленности.

У нас пока два обязательных предмета для 11-классников - математика и русский язык. Чтобы получить к ним допуск, нужно написать итоговое сочинение. В 2020 году также пройдет масштабная апробация обязательного ЕГЭ по английскому. В планах, подчеркну, в планах, есть и обязательная выпускная работа по истории.

Кроме того, впервые в этом году у нас в девятом классе ребята проходят устное собеседование. Мы все его ждем и в то же время переживаем: потому что дети сегодня плохо говорят, не умеют выражать свои мысли. Очень легко оказалось потерять то лучшее, что нам давала советская система образования. И очень трудно все восстанавливать.

Напомню, что в 70-е годы мы сдавали семь выпускных школьных экзаменов. А потом еще экзамены в вуз. Обычно, когда я встречаюсь с учителями, и они задают мне вопросы про ЕГЭ, я задаю им встречный вопрос: "Поднимите руку, кто прямо сейчас готов сдать семь экзаменов?". В ответ, как правило, тишина. Или почти тишина.

То есть, с ЕГЭ все отлично? Проблем нет?

Ольга Васильева: С чем нужно бороться, так это с натаскиванием. Сегодня мы в конце девятого класса прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать. В Англии, например, этого делать на уроках в принципе нельзя - только факультативно.

Думаю, и для нас здесь возможны варианты - родители не должны оплачивать такое количество репетиторов. Дополнительные занятия, факультативы всегда были при школе - вспомните прошлое.

Полный текст "Делового завтрака" читайте в одном из ближайших выпусков "Российской газеты".

