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OnePlus 7 впервые показался на фото - без рамок и вырезов

14.01.2019,  
15:33
Текст:  Богдан Бобров
Фото: OnePlus Фото: OnePlus
Фото: OnePlus

Азиатские блогеры продолжают плодить утечки о грядущих новинках мобильного рынка. В твиттере слили фотографию предполагаемого флагмана с цифрой 7 в названии от китайской компании OnePlus.

На фото - слева от последнего на данный момент "убийцы флагманов" OnePlus 6T в специальном чехле помещено новое устройство. Сразу бросается в глаза, что у девайса практически не заметны боковые и верхняя рамки, а также отсутствует вырез или отверстие в экране для фронтальной камеры.

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На снимок, скорее всего, намеренно не попала нижняя часть смартфона, что дает определенную пищу для построения домыслов и догадок. Возможно, инженеры из Поднебесной решили "подсмотреть" форм-фактор слайдера с "прячущейся" фронталкой у Xiaomi Mi Mix 3. Также вполне вероятно, что сама камера будет иметь выдвижной механизм, наподобие того, как это реализовано в OPPO Find X.

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