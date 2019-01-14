OnePlus 7 впервые показался на фото - без рамок и вырезов

Азиатские блогеры продолжают плодить утечки о грядущих новинках мобильного рынка. В твиттере слили фотографию предполагаемого флагмана с цифрой 7 в названии от китайской компании OnePlus.

OnePlus 7 live image surfaces online, might be a slider phone https://t.co/qLzJZP8wcX pic.twitter.com/bSLCgjNbiz — GizmoChina (@GizmoChina) 13 января 2019 г.

На фото - слева от последнего на данный момент "убийцы флагманов" OnePlus 6T в специальном чехле помещено новое устройство. Сразу бросается в глаза, что у девайса практически не заметны боковые и верхняя рамки, а также отсутствует вырез или отверстие в экране для фронтальной камеры.

На снимок, скорее всего, намеренно не попала нижняя часть смартфона, что дает определенную пищу для построения домыслов и догадок. Возможно, инженеры из Поднебесной решили "подсмотреть" форм-фактор слайдера с "прячущейся" фронталкой у Xiaomi Mi Mix 3. Также вполне вероятно, что сама камера будет иметь выдвижной механизм, наподобие того, как это реализовано в OPPO Find X.