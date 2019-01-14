Освободить от НДС операторов по обращению с отходами могут уже в марте

Освободить от НДС региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), работающих по новым правилам, могут уже в марте 2019 года. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Ранее освобождение регоператоров по работе с ТБО анонсировал министр финансов Антон Силуанов.

Поправки в законодательство будут разработаны в ближайшее время. По словам Дмитрия Кобылкина, ориентировочно в феврале-марте этого года с тем, чтобы уже в марте регоператоры могли воспользоваться этой льготой.