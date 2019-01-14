Пашинян назначен премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом говорится в указе, опубликованном пресс-службой главы государства.

"Принимая за основу ч.1 ст.149 Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Армении", - говорится в документе.

Согласно прошедшим в декабре выборам, партия Пашиняна "Мой шаг" получила большинство в парламенте (88 мест из 132). После президентского указа в течение 15 дней он должен сформировать новый кабинет министров, а затем представить в парламенте свою программу.

Напомним, Никол Пашинян, 43-летний бывший журналист, пришел к власти в Армении в мае 2018 года после нескольких недель массовых протестов против правительства, которое находилось у власти более десяти лет. Тогда он был назначен исполняющим обязанности главы правительства. В сентябре его блок одержал убедительную победу на муниципальных выборах в Ереване, набрав более 80 процентов голосов в столице Армении, где проживает около 40 процентов населения страны.

Однако из-за того, что он не контролировал парламент, в стране возник острый политический кризис. Поэтому Пашинян всячески стремился организовать досрочные выборы. В середине октября он предпринял политический маневр, объявив о своей отставке, а затем договорился с депутатами, которые дважды подряд так и не смогли избрать нового главу правительства. Именно это обстоятельство, согласно армянскому законодательству, и послужило предлогом для роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.