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13.01.2019 19:57
Рубрика: Экономика

Девять по цене десяти

Почему на прилавках появились нестандартные упаковки яиц
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск №7763 (5)
С нового года на прилавках магазинов появилась нестандартная упаковка яиц - на девять штук.
Такие выражения лиц возникают у покупателей, обнаруживших девять яиц в упаковке вместо 10. Фото: Марина Волосевич/ РГ Такие выражения лиц возникают у покупателей, обнаруживших девять яиц в упаковке вместо 10. Фото: Марина Волосевич/ РГ
Такие выражения лиц возникают у покупателей, обнаруживших девять яиц в упаковке вместо 10. Фото: Марина Волосевич/ РГ

Еще раньше некоторые крупы "полегчали" с 1000 и 900 до 800 граммов. Производители газированных напитков наливают в бутылки не литр, а 900 миллилитров, уменьшается вес хлеба. Что это - ответ на запрос потребителей или сознательная попытка сэкономить?

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Девять яиц в упаковке - это то, что нужно некоторым покупателям, - уверена гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. - Как правило, перед внедрением нововведений на рынке проводятся исследования, и если такая упаковка - три ряда по три яйца - появилась, значит, на нее есть спрос".

Сам агрохолдинг, выпустивший упаковку с девятью яйцами, объяснил, что в ассортименте есть кассеты и по 6, 12, 20 и 30 штук. А упаковка на девять яиц распространена в Европе. "Я давно говорила коллегам, что надо уметь заинтересовывать потребителя, менять упаковку. Стандартная, серая на 10 штук давно приелась. К тому же, бывает, хозяйке не надо 10 яиц. Поэтому яйца в некоторых магазинах давно продаются и по четыре, по шесть штук, теперь вот и по девять", - рассказала "Российской газете" Галина Бобылева.

Но не все столь однозначно, полагают другие эксперты. Особенно, если учесть, что яйца были в числе лидеров рейтинга подорожавших продуктов в конце прошлого года, несмотря на то что их производство растет. "Сначала хлеб заварной, черный, весил 900 граммов, потом он "полегчал" до 800, затем до 700, сейчас уже весит 600 граммов, - говорит аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. - То же произошло с крупами - вес многих 800 граммов вместо 900 и даже 1000. Сливочное масло всегда было 82,5 процента жирности, теперь встречается продукт с 72 процентами жирности, который также называется сливочным маслом. На очереди молоко - скорее всего, мы чаще будем видеть в продаже товар меньшей жирности, вместо привычной в 3,2 процента".

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Одна из основных причин происходящего, говорит эксперт, растущая инфляция издержек - растут цены на корма, коммунальные услуги и так далее. Кроме того, увеличен НДС, надо индексировать заработную плату, говорит эксперт. С другой стороны, потребительский спрос не растет. При этом предложение от производителей тех же яиц увеличивается. "Снижающийся или нерастущий спрос при одновременно увеличивающемся производстве и росте затрат заставляет производителей искать новые решения, чтобы простимулировать потребителей, - объясняет Холод. - И это происходит давно. Просто есть продукты, по которым мы практически не замечаем этих маленьких хитростей, например, можно сэкономить на ингредиентах и весе в производстве хлеба. Также сложно проверить состав колбасы, да всей переработанной продукции. С яйцами это наиболее заметно, потому что яйцо - это продукт, не подлежащий обработке. Именно поэтому наиболее заметным оказалось его подорожание. Цены выросли на все, но с яйцом не было возможностей для маневра с весом и составом".

Хотя, добавляет эксперт, и в этом сегменте есть свои тонкости. Например, когда курица только начинает нестись, она дает яйца меньшего веса, и они должны стоить дешевле, хотя и их могут предлагать по той же цене, что и другие. "Думаю, в итоге на прилавках будут яйца разной фасовки - и по девять, и по десять штук. То же и с другими продуктами, тут уже потребитель должен сам решать, что ему по карману", - отметил эксперт.

Рост цен на яйца оказался наиболее заметным, потому что у производителей не было возможностей для маневра с весом и составом, как в случае с маслом или колбасой

Кстати, в последнее время в магазинах все чаще указывают цену продукта за 100 граммов. Это еще одна психологическая уловка торговцев. "Цена в 100 рублей за 100 граммов продукта пугает не так, как в 1000 рублей. И пусть на кассе конечная сумма будет раздражать, но потребитель все равно товар купит. Главное, чтобы его не отпугнул ценник в самом начале, на это и расчет", - говорит Холод.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
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