Под автокефалией для ПЦУ не подписались 5 из 12 членов стамбульского синода

Документ об автокефалии ("томос"), согласно с которым образована так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), не подписали 5 из 12 постоянных членов синода Константинопольского патриархата. Это следует из окончательного текста "томоса", опубликованного на сайте самой ПЦУ.

Так, признавать украинских раскольников своей ровней отказались следующие постоянные члены синода Константинопольского патриархата: митрополит Халкидонский Афанасий, митрополит Деркский Апостол Даниилидис, митрополит Прусский Эльпидифор, архиепископ Американский Димитрий и митрополит Кисамский и Селинский Амфилохий. Вместо них, как выяснилось, пять подписей поставили непостоянные, на время приглашенные в синод иерархи.

С точки зрения церковных правил, это не делает "томос" недействительным: большинство голосов постоянных членов синода - семь - за него все-таки было отдано. Однако особое мнение пяти иерархов по "украинскому вопросу", а также ухищрения, на которые пришлось пойти стамбульскому патриарху Варфоломею ради соблюдения процедуры, красноречивы и показательны.

Напомним, что ранее, менее чем через сутки после получения, 6 января, этот документ был возвращен из Киева в Стамбул: богословы обратили внимание, что подпись одного Варфоломея под этим документом делает автокефалию недействительной. Позже украинские СМИ сообщили, что все двенадцать членов синода поставили свои подписи под "томосом".