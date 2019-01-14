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14.01.2019 10:07
Рубрика: В мире

Подразделение ВСУ отказалось выйти на позиции в Донбассе

Рота 59-й мотопехотной бригады украинских вооруженных сил в полном составе отказалась выйти на позиции у линии соприкосновения в Донбассе.

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

По данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие объяснили свое решение тем, что "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми".

В рамках разбирательств задержаны командир роты и командиры взводов, добавил Марочко.

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