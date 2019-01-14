Подразделение ВСУ отказалось выйти на позиции в Донбассе

Рота 59-й мотопехотной бригады украинских вооруженных сил в полном составе отказалась выйти на позиции у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

По данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие объяснили свое решение тем, что "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми".

В рамках разбирательств задержаны командир роты и командиры взводов, добавил Марочко.