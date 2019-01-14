Новый проект СанПиН по организации питания детей не ограничивает право родителей давать детям в школу домашнюю еду с собой. Ведь главное - здоровье подрастающего поколения, и здесь государство намерено сотрудничать с родителями и общественниками. Об этом в понедельник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече в Общероссийском народном фронте.

Опубликованный в январе проект санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей в общеобразовательных учреждениях и оздоровительных организациях подробно регламентирует, чем следует кормить детей в школах, садиках и других детских учреждениях. В частности, в меню предлагается включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты советуют добавлять в меню раз в 2-3 дня.

Прописана и технология приготовления блюд. Продукты предлагается тушить или готовить на пару, чтобы вредных жиров в школьных обедах было меньше, а витаминов - больше. Регламентируется даже толщина омлетов и запеканок - она не должна превышать четырех сантиметров, иначе творог и яйца могут не пропечься.

Но наибольший резонанс в обществе вызвала следующая норма: "Не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда". Многие родители восприняли это требование однозначно - как запрет давать детям домашнюю еду с собой в школу.

Отметим, что "РГ" внимательно следит за развитием сюжета. Так, глава Роспотребнадзора рассказала газете, что новый СанПиН необходим, потому что нормативы, которые разрабатывались "достаточное количество лет назад, устарели - изменилась технология приготовления блюд, появились новые продукты". В итоге часть продукции, приготовленной для детей, не съедается, в убытке оказываются и родители, и государство.

Документ регулирует организацию питания и не ограничивает права родителей и тем более права детей

Эту ситуацию и должен исправить проект новых санитарных правил, которые объединяют в себе все требования организаций питания в детских садах и школах. По словам Поповой, он опирается на лучший российский и зарубежный опыт в этой сфере. "Хорошо, что проект документа вызвал общественный резонанс. Это позволит сделать финальную редакцию более сбалансированной", - считает глава Роспотребнадзора.

Встреча с экспертами Народного фронта состоялась по инициативе руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева. Он попросил Анну Попову дополнительно прояснить вопрос о судьбе домашних бутербродов в школе.

"Законопроект регулирует организацию питания и не регулирует, не ограничивает права родителей и тем более права детей", - заявила глава Роспотребнадзора. Неотъемлемое право родителей кормить своего ребенка так, как они считают нужным, "никто регулировать не собирался и не собирается". "А вот как правильно организовать питание в школе, чтобы оно было полезным, чтобы на него не жаловались ни дети, ни родители? Главное, чтобы оно было для здоровья ребенка, о чем мы все сегодня говорим. Это основная задача СанПиНа", - пояснила Попова.

В ОНФ, по словам Развожаева, приветствуют усилия Роспотребнадзора по наведению порядка с питанием в школах, которым, считает он, недовольны ни дети, ни родители, ни сама федеральная служба. Глава исполкома добавил, что сейчас делаются шаги для решения проблемы.

"Мы, Народный фронт, будем держать эту тему на особом контроле: какого качества оно должно быть, как организовывается закупка питания, каким образом соблюдается тот СанПиН, который после общественного обсуждения будет принят. Мы всячески готовы поддерживать усилия по организации качественного, грамотного, здорового питания в школах", - подчеркнул Развожаев.

На следующей неделе ОНФ проведет круглый стол, на котором подробно разберет весь текст проекта нового СанПиНа, сообщил координатор проекта "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта. Параллельно на этой неделе будет запущен опрос с целью выяснить, почему родители дают школьникам еду с собой. Данные экспертов и опрос станут основой для позиции ОНФ по СанПиНу, заявил он. "По итогам работы замечания экспертного сообщества к СанПиНу мы представим в виде протокола на regulation.gov.ru от имени ОНФ", - пообещал Гетта. Роспотребнадзор готов сотрудничать с общественниками в этом чувствительном вопросе.