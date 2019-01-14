Популярный мобильный мессенджер Veon прекратит работу

Мессенджер Veon, запущенный в Росси и ряде других стран летом 2017 года, прекращает свое существование. Почти две сотни сотрудников в Великобритании и Нидерландах, имеющих отношение к программе, будут уволены, сообщает CNews.

Приложение Veon позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, а также читать свежие новости, переводить денежные средства, вызывать такси, слушать музыку и смотреть фильмы.

Напомним, что мессенджер был запущен группой компаний Veon, в которую входит российский оператор "Вымпелком". Одним из преимуществ приложения была возможность оставаться на связи даже в случае нулевого или отрицательного баланса. Ею могли воспользоваться клиенты провайдеров, входящих в группу Veon.

Помимо России, пользоваться Veon могли жители Италии, Грузии, Украины и ряда других стран. Версия для Android была установлена на несколько миллионов мобильных устройств.