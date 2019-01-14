У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Популярный мобильный мессенджер Veon прекратит работу

14.01.2019,  
13:23
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мессенджер Veon, запущенный в Росси и ряде других стран летом 2017 года, прекращает свое существование. Почти две сотни сотрудников в Великобритании и Нидерландах, имеющих отношение к программе, будут уволены, сообщает CNews.

Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP

Приложение Veon позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, а также читать свежие новости, переводить денежные средства, вызывать такси, слушать музыку и смотреть фильмы.

Напомним, что мессенджер был запущен группой компаний Veon, в которую входит российский оператор "Вымпелком". Одним из преимуществ приложения была возможность оставаться на связи даже в случае нулевого или отрицательного баланса. Ею могли воспользоваться клиенты провайдеров, входящих в группу Veon.

Помимо России, пользоваться Veon могли жители Италии, Грузии, Украины и ряда других стран. Версия для Android была установлена на несколько миллионов мобильных устройств.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
мессенджеры
Фото: YouTube
Шведская компания "скрестила" перцовый баллончик и смартфон 12.01.2019
28 декабря множество людей отключат от ICQ 27.12.2018
В WhatsApp стало проще звонить 20.12.2018
связь
Фото: wikipedia.org
В США показали косметический гаджет для маскировки веснушек 12.01.2019
"ВКонтакте" запустил звонки в Windows перед Новым годом 28.12.2018
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 06.12.2018