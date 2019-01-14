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Рубрика: В мире

Президент Гданьска с ножевым ранением госпитализирован в тяжелом состоянии

Текст: Ариадна Рокоссовская
Президент польского города Гданьск Павел Адамович был тяжело ранен предположительно ножом в ходе выступления на благотворительном концерте вечером в воскресенье. Напавший на него мужчина был задержан и доставлен в полицию.
Фото: AP Photo/Wojciech Strozyk Фото: AP Photo/Wojciech Strozyk
Фото: AP Photo/Wojciech Strozyk

Пресс-секретарь президента Гданьска Магдалена Скорупка-Качмарек сообщила журналистам, что неизвестный мужчина с острым предметом напал на главу города, выступавшего с открытой сцены в ходе традиционного благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи". По данным СМИ, президент был ранен ножом в область сердца, ударом была повреждена аорта. Находившиеся возле сцены медики "скорой помощи" в течение получаса проводили реанимационные мероприятия, после чего доставили Адамовича в университетский клинический центр, где продолжается борьба за его жизнь. По словам близких сотрудников президента, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

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Гданьск - седьмой по величине, и шестой с точки зрения населения, город в Польше. Павел Адамович - безусловный любимец местных жителей, посвятивший свою жизнь работе на благо города - уже двадцать лет подряд выигрывает выборы президента в Гданьске. И уже двадцать лет каждый год в день освобождения Гданьска от фашизма возлагает цветы на могилы погибших в ходе боев в марте 1945 года советских солдат. Он является одним из немногих высокопоставленных польских политиков, считающих, что россияне и поляки должны общаться, несмотря ни на что, с помощью своих соратников ведет русскоязычный блог на сайте "Эхо Москвы".

Год назад в интервью "РГ" он говорил о том, что считает неправильным решение нынешних право-консервативных властей Польши об отмене режима приграничного передвижения с Калининградской областью, который позволял жителям российских и польских городов, расположенных рядом с границей, пересекать ее по специальному разрешению, выданному в упрощенном порядке.

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"Это не слишком мудрое решение в долгосрочной перспективе, ведь вне зависимости от того, на каком уровне находятся межправительственные отношения, наши общества и народы должны встречаться, общаться. Я сам неоднократно бывал свидетелем того, как россияне из Калининградской области массово знакомились с нашими городами, бывало, что помогал им с переводом в ресторанах и других местах. Я часто говорил и готов повторить сегодня: это создавало возможность масштабной спонтанной встречи россиян и поляков. А ведь шанс на диалог и уменьшение количества наших стереотипов друг о друге есть только тогда, когда люди встречаются друг с другом и разговаривают лицом к лицу. Так что это было не слишком умное решение, затормозившее тот естественный диалог, который должен происходить между соседями в 21 веке", - пояснил Адамович.

В мире Европа Польша
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