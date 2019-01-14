Производительность труда посчитают с учетом данных налоговой службы

Новости

В городе Шахты насчитали 14 тысяч незаконных отопительных приборов 20:05
Немецкая авиакомпания усадила пассажиров международного рейса на пол 19:53
Стартовал новый сезон литературной премии "Национальный бестселлер" 19:52
В Кабуле прогремел взрыв: четыре человека погибли, 40 пострадали 19:41
На территории Киево-Печерской Лавры горит монастырское здание 19:09
Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора" 19:00
Под автокефалией для ПЦУ не подписались 5 из 12 членов стамбульского синода 18:50
Юрий Чайка поздравил профильных журналистов с Днем российской печати 18:38
СМИ: Глава администрации Порошенко не верит в его победу на выборах 18:18
В Мордовии возбудили дело по факту сожжения флага РФ 18:16
Метеорологи: За месяц в Петербурге солнце светило меньше 1,5 часов 18:14
В Шахтах спасатели достали из-под завалов дома кошку 18:07
Британия перебросит полицейские силы в Северную Ирландию 17:53
Путин и Абэ обсудят вопросы мирного договора 17:42
Как сделать из старой Lada Granta новую 17:42
Появился авиарейс Казань - Нижний Новгород - Калининград 17:34
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики 17:28
В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады 17:25
В Москве вандал устроил погром у храма 17:25
Российские батискафы для спецопераций вызвали беспокойство в США 17:19
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP 17:15
Побивших очередной антирекорд "Ходячих мертвецов" опять продлили 17:15
"Сатирикон" отметит открытие театра после реконструкции новой постановкой 17:10
Назван топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы музеев 17:07
Мэр польского Гданьска скончался от ножевых ранений 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как россияне экономят на налогах
Как россияне экономят на налогах
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
14.01.2019 18:24
Рубрика: Экономика

Труд по расчету

Производительность труда посчитают с учетом данных налоговой службы
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Минэкономразвития утвердило новые методики расчета производительности труда. Это один из наиболее популярных показателей, отражающих эффективность производства, в качестве контрольного ориентира он используется в стратегических документах, в том числе в майском указе президента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В общем случае производительность рассчитывается как отношение добавленной стоимости (производства) на затраты труда, однако все существующие методики подвержены влиянию конъюнктурных колебаний. Под их воздействием реальная картина эффективности использования труда сильно меняется, так как чем более сложное производство, тем меньше возможности быстро изменять число занятых в зависимости от роста или снижения спроса, объясняет замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Поэтому почти всегда спад экономики сопровождается снижением производительности труда, и наоборот.

Фото: iStock
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее

Новая методика, по словам Широва, - это некоторый шаг вперед: предлагается использовать данные первичного учета, собираемые ФНС, есть новеллы в части учета данных компаний, работающих в нескольких регионах. Подобный подход может быть распространен и на другие данные в рамках реформы государственной статистики, считает Широв. В то же время в качестве затрат труда в методике фигурируют все те же занятые (застрахованные лица), хотя мировым эталоном считается использование показателей отработанного времени, которое хотя бы отчасти снижает проблему зависимости показателя производительности труда от экономической конъюнктуры.

"В целом же для текущего состояния экономики прямой расчет производительности труда через добавленную стоимость вряд ли может считаться достаточно показательным, - отмечает Широв. - Куда более простым, понятным и интерпретируемым показателем могла бы быть доля затрат на оплату труда в структуре цены производимой продукции. Ее динамика напрямую, через понятные любому предпринимателю показатели характеризует изменение издержек бизнеса на труд".

Куда более простым и понятным показателем могла бы быть доля затрат на оплату труда в цене конечной продукции

Согласно майскому указу, рост производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей должен составлять не менее 5% ежегодно. Такие темпы в целом по экономике были только в 2000-е, а в последние годы показатель или падал (на 1,9% в 2015 году, 0,3% в 2016 году), или рост был слабым (1,5% в 2017 году). В 2019 году, по прогнозу минэкономразвития, он вырастет на 1,3% и ускорится до 3,1% к 2024 году. Этому должен помочь нацпроект по производительности, ориентированный на быстрые изменения на конкретных предприятиях. Минэкономразвития утвердило также правила расчета его отдельных показателей.

Экономика Работа Правительство Минэкономразвития Правительство Минфин ФНС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP
В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Для электромобилей в России предложили ввести зеленые номера