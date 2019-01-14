Производительность труда посчитают с учетом данных налоговой службы

Минэкономразвития утвердило новые методики расчета производительности труда. Это один из наиболее популярных показателей, отражающих эффективность производства, в качестве контрольного ориентира он используется в стратегических документах, в том числе в майском указе президента.

В общем случае производительность рассчитывается как отношение добавленной стоимости (производства) на затраты труда, однако все существующие методики подвержены влиянию конъюнктурных колебаний. Под их воздействием реальная картина эффективности использования труда сильно меняется, так как чем более сложное производство, тем меньше возможности быстро изменять число занятых в зависимости от роста или снижения спроса, объясняет замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Поэтому почти всегда спад экономики сопровождается снижением производительности труда, и наоборот.

Новая методика, по словам Широва, - это некоторый шаг вперед: предлагается использовать данные первичного учета, собираемые ФНС, есть новеллы в части учета данных компаний, работающих в нескольких регионах. Подобный подход может быть распространен и на другие данные в рамках реформы государственной статистики, считает Широв. В то же время в качестве затрат труда в методике фигурируют все те же занятые (застрахованные лица), хотя мировым эталоном считается использование показателей отработанного времени, которое хотя бы отчасти снижает проблему зависимости показателя производительности труда от экономической конъюнктуры.

"В целом же для текущего состояния экономики прямой расчет производительности труда через добавленную стоимость вряд ли может считаться достаточно показательным, - отмечает Широв. - Куда более простым, понятным и интерпретируемым показателем могла бы быть доля затрат на оплату труда в структуре цены производимой продукции. Ее динамика напрямую, через понятные любому предпринимателю показатели характеризует изменение издержек бизнеса на труд".

Куда более простым и понятным показателем могла бы быть доля затрат на оплату труда в цене конечной продукции

Согласно майскому указу, рост производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей должен составлять не менее 5% ежегодно. Такие темпы в целом по экономике были только в 2000-е, а в последние годы показатель или падал (на 1,9% в 2015 году, 0,3% в 2016 году), или рост был слабым (1,5% в 2017 году). В 2019 году, по прогнозу минэкономразвития, он вырастет на 1,3% и ускорится до 3,1% к 2024 году. Этому должен помочь нацпроект по производительности, ориентированный на быстрые изменения на конкретных предприятиях. Минэкономразвития утвердило также правила расчета его отдельных показателей.