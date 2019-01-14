Российские шорт-трекисты и мастера скоростного бега на коньках собрали солидную коллекцию медалей на своих чемпионатах Европы, которые завершились вчера в голландском Дордрехте и итальянском Коллальбо соответственно.

На отборочном чемпионате России Софья Просвирнова выступила неудачно: упала на "тысяче" и не попала в призы в многоборье. Но на чемпионате Европы она показала, на что способна. Фото: РИА Новости

В шорт-треке на пьедестал несколько раз поднимались призер чемпионатов мира Софья Просвирнова и олимпийский чемпион в эстафете Семен Елистратов. Лидеры нашей сборной выступили синхронно, выиграв сначала по "бронзе" на дистанции 1500 м, а потом завоевав "золото" на "тысяче". В многоборье Просвирнова стала второй, а Елистратов замкнул тройку призеров. Еще две бронзовые награды на счету Дениса Айрапетяна (1000 м) и Павла Ситникова (500 м).

На конькобежном овале Дарья Качанова и Ольга Фаткулина завоевали "серебро" и "бронзу" по итогам спринтерского многоборья, уступив победу австрийке Ванессе Херцог.

Отметим, что Качанова выиграла оба старта на 1000 м. Причем во второй попытке установила рекорд открытого катка с искусственным льдом Ritten Arena (результат 1 мин. 15,219 сек.).

В классическом многоборье (по сумме выступлений на дистанциях 500, 1500, 3000 и 5000 м) наша спортсменка Наталья Воронина осталась пятой. Но Наталья больше специализируется на отдельных длинных дистанциях. Поэтому турнир в Коллальбо послужит хорошей разминкой перед чемпионатом мира в немецком Инцелле в феврале. "Золото" выиграла голландка Антуанетта Де Йонг. "Серебро" взяла чешка Мартина Сабликова, "бронзу" - итальянка Франческа Лоллобриджида.

В мужских турнирах российские конькобежцы медалей не завоевали. Но нужно отметить, что наши лидеры на чемпионат Европы не поехали. Например, рекордсмен мира Павел Кулижников, восстановившийся после травмы, решил не рисковать, выступая на открытом катке. Россиянин делает ставку на предстоящий ЧМ и целенаправленно готовится к этому старту.

Просвирнова и Елистратов друг за другом выиграли "золото" в шорт-треке на дистанциях 1000 метров

В спринтерском многоборье лучший результат из россиян у Артема Кузнецова. Он занял третье место во втором забеге на 500 метров, а по итогам стал четвертым. Победу одержал голландец Кай Вербей. Он, кстати, был недоволен, что соперничество с одним из фаворитов, Кулижниковым, не состоялось.

В классическом многоборье по итогам четырех дистанций (500, 1500, 5000 и 10 000 м) Сергей Трофимов занял пятое место. А вот голландец Свен Крамер стал десятикратным чемпионом Европы.