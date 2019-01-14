Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"

В России появится "Российский экологический оператор". Он займется формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.

"Российский экологический оператор" создается для обеспечения норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта "Экология".

Он займется выкупом земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, будет приобретать здания и сооружения, оборудование по обработке, утилизации отходов и специальную технику.

С 1 января Россия перешла на новую схему обращения с отходами. Она, в том числе, подразумевает раздельный сбор мусора. Изменился и принцип утилизации отходов: закон ввел полный контроль за движением отходов со стороны региональных операторов, которые должны отбираться на конкурсной основе.