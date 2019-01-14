Год прожить не поле перейти. Стоя на опушке 2019-го это ясно понимаешь. Но хотя главное для всякого человека - его личную тропинку - рассмотреть невозможно, общая картина просматривается.

Что можно увидеть? Главный вопрос - будет или все-таки не будет стагнация мировой экономики. Компания из Саудовской Аравии (Apicorp) предсказывает среднюю цену нефти за год - 60-70 долл. За баррель (сейчас, как известно, чуть меньше 60).

Предсказание исходит, в свою очередь, из прогноза общего развития: саудовцы верят, что, несмотря на разговоры о замедлении, активный рост мировой экономики (прежде всего американской) продолжится. Вот и Всемирный банк оценивает перспективы мировой экономики по-прежнему высоко - рост мирового ВВП около 2,9% (кстати, российского - 1,5%). А многие эксперты (включая крупных инвесторов) пишут, что "стагнация назрела" - и после 10 лет непрерывного роста, и на фоне торговых войн Трампа.

В таких вопросах решает, впрочем, не "голосование экспертов", а… А - честно говоря - непонятно что. Точных экономических прогнозов я что-то не припомню, практический вопрос - кто ошибается в большей степени…

Итак, основной вопрос - проляжет ли поперек поля овраг, какой глубины и ширины - остается неразрешимым. Видимо, первую половину года все и будут гадать на ромашке…

Перейдем к более частным темам.

Накануне голосования по брекзиту переписывался с англичанкой. На мой вопрос "так для чего все-таки вам выходить из ЕС?" - она ответила: "Орлы стаями не летают"

К выходу газеты в Палате общин пройдет голосование по брекзиту. Так что не стоит гадать о его результатах - они станут известны. Но любопытно тут другое. Авторитетная британская консалтинговая компания утверждает, что стоимость активов, которые выведут из Англии после и в результате брекзита, превысит 1 трлн долл., причем это консервативная оценка, основанная на уже сделанных заявлениях бизнесменов. Так зачем же англичане?.. Брекзит - свободное волеизъявление избирателей. Да не "каких-нибудь", а британских, не случайно имеющих репутацию чуть ли не самых политически зрелых граждан в мире: ведь за ними опыт как минимум 300 лет свободной политической конкуренции! Нам объясняют - и как будто с полным основанием, - что демократический опыт - это лучшее, что изобрело до сих пор Человечество в сфере политики. Методом проб и ошибок учит общество здравому смыслу… Ну, вот еще одна, значит, проба в "британской политической школе". Помню, накануне голосования по брекзиту переписывался с англичанкой. На мой вопрос "так для чего все-таки вам выходить из ЕС?" - она ответила: "Орлы стаями не летают". Просто и убедительно… Вот и г-жа Мэй говорит, что превратит брекзит в "историю Успеха". Оно и верно - не в деньгах счастье! Но мало что англичане выстрелили себе в ногу. Их наглядно удачный пример вдохновил других евроскептиков и популистов. В мае пройдут выборы в Европарламент. Что популисты добьются очередного успеха, никто не сомневается, спорят лишь о его размере. При этом "положительная программа" евроскептиков примерно на том же уровне, что была у их британских братьев по разуму в канун того же брекзита. Впрочем, опросы говорят, что большинство в Европарламенте противники евроинтеграции все же не получат.

Праздник популизма нас, видимо, ждет на выборах президента Украины (1-й тур - 31 марта). Сегодня хорошие шансы имеет артист-комик Зеленский. Он уже сыграл "случайного президента" в сериале "Слуга народа", создал движение с тем же названием и обещает сказку сделать былью. Возможно, избиратели считают, что хуже уже не будет, а интереснее - может?..

Ну и про наши дела. Я уже писал, что общее настроение в стране оцениваю как "вялый депресняк" - без больших надежд, но и без большой злости. Воля, которая в политике определяет все, - не просматривается. Ее не видно у власти, ну а "оппозиции" в стране просто нет - вечно брюзжащие пикейные жилеты не в силах даже создать "Союз меча и орала", чтоб собирать деньги в пользу "отцов русской демократии".

Еще две актуальные темы. Отношения с Японией. Мирный договор - дело хорошее, хотя 73 года как-то прожили без него. Вот за 2018-й взаимная торговля выросла примерно на 18% и составляет около 21-22 млрд долл. Но, понятно, нет пределов совершенству, есть куда расти, учитывая, что общий внешнеторговый оборот Японии - около 1,4 трлн долл.! Однако мирный договор - это не только про деньги. Это и про Острова, про то, кому они будут принадлежать. Тут с обеих сторон выступают сакральные понятия Национальной Чести, которые денежного эквивалента не имеют. Понятно, как российское общество, с нашим культом Войны и Победы, восприняло бы "территориальные уступки". Когда в дело вступают такие Символы, кончается искусство (в том числе ТВ-пиара), обнажаются те самые Скрепы. Российское руководство это не может не понимать. Вопрос в том, как при этом найти компромисс с Японией, где есть свои Скрепы Самураев.

Главный вопрос - будет или все-таки не будет стагнация мировой экономики. Компания из Саудовской Аравии (Apicorp) предсказывает среднюю цену нефти за год - 60-70 долларов

Отношения с Белоруссией. Здесь "возможны варианты" - поле для "братской торговли" широкое (цены, приватизация и т.д.). Но общая политико-правовая рамка, которая существует, как мне кажется, устраивает обе стороны. По крайней мере ее радикальная ломка - или переход к "обычным" отношениям двух разных государств или же вступление Белоруссии в состав России - и политически, и психологически невозможна. Тем более невозможен ни в какой форме "силовой конфликт" или хотя бы угроза такового. Это опять не вопрос тактики, а вопрос о "скрепах".