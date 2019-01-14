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Раскрыта цена сверхдешевого смартфона Redmi 7 от Xiaomi

14.01.2019,  
14:04
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Глава Xiaomi Лей Цзунь на своей странице в соцсети Weibo раскрыл примерную стоимость следующей бюджетной модели смартфона компании - Redmi 7. Напомним, что с недавних пор Redmi стал отдельным брендом недорогих китайских смартфонов.

По словам Цзуня, покупателям Redmi 7 стоит ориентироваться на цену около 700-800 юаней, или 7-8 тысяч рублей (в России стоимость новинки, возможно, будет выше).

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Согласно опубликованным ранее данным, смартфон получит двойную камеру, процессор среднего уровня Snapdragon 636 (по другой информации - Helio P60) и разъем USB-C, как у модели Redmi Note 7.

О решении выделить линейку Redmi в отдельный бренд компания Xiaomi объявила в начале января 2019 года. Под этим названием на рынок будут выпускаться недорогие устройства, купить которые можно будет главным образом в онлайн-магазинах. Линейка Mi станет премиальной, а Poco будет относиться к среднему ценовому сегменту.

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