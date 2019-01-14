17 января (четверг) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Лицензирование энергосбытовых предприятий".
В пресс-конференции принимают участие:
- Анастасия Борисовна Бондаренко, статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
- Сергей Яковлевич Есяков, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации.
В ходе пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
- готовность Минэнерго России к осуществлению полномочий, возложенных на ведомство Правительством Российской Федерации;
- перечень лицензионных требований к осуществлению энергосбытовой деятельности;
- о сроках выдачи первых разрешительных документов.