ЦОДД призвал автомобилистов ехать на метро

Столичный Центр организации дорожного движения призвал водителей пересесть на метро из-за обильного снегопада.

Сегодня утром в Москву пришло небольшое потепление - на улице всего минус 3, к полудню будет еще теплее. При этом идет довольно интенсивный снег. Вполне возможно, что снегопад продлится несколько часов.

В связи с этим автомобилистам рекомендуется ехать до работы на метро - так будет значительно быстрее. Многие так и поступили: сейчас на московских дорогах уровень загруженности составляет лишь 4 балла из 10.