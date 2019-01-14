Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев получили "Губернского Оскара"

Московскому Губернскому театру исполнилось 5 лет. В день рождения МГТ третий год подряд в театре вручалась специальная театральная премия "Golden Mukhin" - "Золотой Мухин", окрещенная театральным народом "Губернским Оскаром": лауреатам вручаются позолоченные статуэтки - уменьшенные копии памятника дворнику ("Оскар" с метлой и в кепке) из спектакля "Позолоченный Мухин" по пьесе Владимира Жеребцова.

Премию обычно присуждают отличившимся сотрудникам, актерам, музыкантам, художникам, а также партнерам Губернского театра. По случаю юбилея театр не поскупился на номинации, отмечая коллег за заслуги. Всего было вручено 60 медалей и более 50 статуэток "Золотого Мухина". В честь пятилетия было решено изменить состав номинаций: стало меньше творческих и актерских номинаций, зато добавились лауреаты из числа партнеров и меценатов театра.

В номинации "Варяг МГТ" - актер - обладателями статуэтки "Золотой Мухин" стали приглашенные артисты Дмитрий Дюжев, Борис Галкин, Антон Богданов. "Варягом МГТ" - режиссером стал Павел Артемьев, поставивший в Губернском театре три спектакля. "Ударником" среди режиссеров назвали и Сергея Безрукова, который за пять лет поставил пять спектаклей и еще в трех стал художественным руководителем.

Ему было чем гордиться: "Юбилей - это не просто праздник, но и возможность подвести итоги целого пятилетия нашей истории, - сказал художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков. - За пять лет мы сделали практически невозможное: если раньше сюда ходили жители близлежащих домов, то теперь мы фактически перетащили сюда московскую театральную публику. Поставили 38 новых спектаклей, проехались с гастролями по всей стране от Калининграда до Владивостока и выехали за ее пределы - в Эстонию, Латвию, Беларусь, Казахстан. Мы прожили вместе ударную и очень яркую пятилетку. Было сложно, но ярко и захватывающе интересно. Нам есть что показать, есть чем гордиться. И хочется поблагодарить за это очень и очень многих людей. Это наш губернский "Оскар", который мы будем вручать не только "своим", но и нашим друзьям и партнерам, которые были рядом с нами все эти годы".

Фото: Предоставлено пресс-службой Губернского театра/Галина Фесенко

Свою первую пятилетку театр под руководством Безрукова действительно отработал "по-стахановски": десятки новых спектаклей, участие в международных и всероссийских фестивалях, гастроли по всей стране и за ее пределами... Театр проводит лаборатории и конкурсы: к 100-летию Октябрьской революции был реализован проект "Возрождение. Накануне 1916-2016", в рамках которого большой интерес вызвали конкурс драматургии, круглые столы и лаборатории молодых режиссеров. МГТ устраивает два новых фестиваля - Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" и международный Большой детский фестиваль, которые были созданы по инициативе худрука театра Сергея Безрукова при поддержке минкультуры РФ и минкультуры Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прислал поздравление с первым юбилеем театра: "Это были яркие и насыщенные годы. Вы много искали, пробовали, экспериментировали, при этом всегда ясно представляли себе, какими хотели бы быть. Уже сегодня можно сказать, что вы успешно воплотили в жизнь свое творчество. Стали театром, доступным для всех. В театре сложился замечательный коллектив. Я благодарю вас за высокое профессиональное мастерство, вдохновение и за свой особенный вклад в культурную жизнь региона".

Поздравить театр в день рождения собрались друзья и гости, среди которых были министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Олег Рожнов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, а также режиссеры, художники и известные актеры, занятые в спектаклях театра: Борис Галкин, Дмитрий Дюжев, Антон Богданов, Дмитрий Миллер, Станислав Бондаренко, Наталья Житкова, Азамат Нигманов и многие другие.

Фото: Предоставлено пресс-службой Губернского театра/Галина Фесенко

Из необычных номинаций "Золотого Мухина" и лауреатов премии:

"Дорогой длинною" (Федеральный центр "Большие гастроли") - зам директора Владимир Черкасов, замдиректора по организации зрителя и эксплуатации спектаклей Игорь Колобов-Тесля, прокатчики (Санкт-Петербург) Эля Глаголева и Кирилл Коленко

"По афишке встречают" - дизайнер Мария Бестужева

"Надежный тыл" - директор театра Лариса Вильясте

"Верный товарищ" - помощник худрука по связям с общественностью Лиана Хусаинова

"Вечный двигатель" - Сергей Безруков

"Самый теплый прием" (премия меценату) - Владимир Бубнов

В числе получивших медали ударников:

Берегите кадры. Снимаем на пленку (Отдел Кадров) - Митрохина Светлана

Гастрольная прекрасная няня (Администратор) - Олюнина Екатерина

Трезвый взгляд на жизнь (Монтировочный цех) - Зубко Сергей

Нежные поглаживания (Костюм) - Драченина Светлана

Некрасивых людей не бывает (Грим) - Ковыршина Татьяна

Щедрый реквизитор (Реквизит) - Суркова Ольга

Руки из того места (Бутафор) - Петров Юрий

Ремонт всея театра (Бутафор)- Богачев Николай

Белошвейка (Пошивочный цех) - Коломиец Елена

Береги народное хозяйство (Отдел реставрации сценического оборудования) - Четырина Наталья

Спасите наши уши (Звук) - Лузин Михаил, Сучков Андрей

Приму и верну пальто (Гардероб) - Волкова Татьяна

Самый снимающий артист - Евгений Гомоной

Граница на замке (замдиректора по безопасности) - Драгулян Олег