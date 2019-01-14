Два несчастных случая произошли при катании на ватрушках в Подмосковье

Сразу два несчастных случая при катании на "ватрушках" произошли в Подмосковье в минувшие выходные. В Дмитрове травмы получила школьница, в Одинцовском районе погиб мужчина.

Несовершеннолетняя жительница Дмитрова каталась на "ватрушке" со склона, где был размещен знак, предупреждающий о запрете катания. На крутой горе "ватрушка" перевернулась, ребенок, упав, травмировал ногу - прогулка закончилась поездкой в больницу на "скорой помощи". А вот для 29-летнего мужчины из Одинцовского района все сложилось гораздо печальнее. Он на скорости врезался в дерево, получил перелом основания черепа и закрытую черепно-мозговую травму и умер в машине "скорой" по пути в больницу.

Напомним, что надувные санки, называемые в народе "ватрушкой", считаются одним из самых опасных видов зимнего развлекательного "транспорта". Они быстро набирают скорость, практически неуправляемы в движении и, что самое главное, крутятся так, что пассажир не успевает разглядеть препятствия на своем пути. Кататься на "ватрушках" рекомендовано только в разрешенных местах и с гор, вокруг которых нет деревьев, заборов и других препятствий.