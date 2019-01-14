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14.01.2019 13:22
Проект: В регионах

Калужская гордума одобрила план работы на 2019 год

14 января состоялось очередное заседание комитета городской думы по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Павла Середина. Были заслушаны отчеты главы городского самоуправления, заместителя председателя городской думы и председателя комитета по правовому обеспечению местного самоуправления.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов в своем отчете подвел итоги работы депутатского корпуса и наметил приоритетные направления деятельности городской думы.

- Результатом организации работы думы в 2018 году является проведение 27 заседаний и принятие 307 решений, - сообщил коллегам Александр Иванов, - за отчетный период была проведена работа по приведению Устава Калуги в соответствие с федеральным законодательством. В целях совершенствования муниципальной нормативной базы были внесены изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, Положение о бюджетном процессе и Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом. В законодательное собрание Калужской области были направлены четыре законодательные инициативы.

Фото: Калужская городская Дума
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Глава городского самоуправления выразил благодарность членам комитета по правовому обеспечению местного самоуправления за активное участие в работе по совершенствованию Устава Калуги и разработке законодательных инициатив.

Заместитель председателя Городской Думы Сергей Павлов сообщил, что за прошедший год на личном приеме к депутатам Городской Думы обратилось 4 606 человек. 53% обращений были связаны с вопросами ЖКХ.

Отчеты были приняты и вынесены на заседание городской думы. Был одобрен план работы городской думы на 2019 год. Также были одобрены поправки в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании "Город Калуга" по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга".

Поправки обеспечивают приведение документа в соответствие с федеральным законодательством. Изменяется перечень лиц, имеющих право инициировать публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития. Инициатором публичных слушаний теперь может выступить городской голова города Калуги.

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