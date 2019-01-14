Московским водителям предложили отказаться от автомобилей

Столичным водителям следует быть осторожными на дорогах в связи со снегопадом. С таким предупреждением выступили власти Москвы.

"Идет снег, который не прекратится в ближайшее время, - сообщается в аккаунте Транспортного комплекса столицы в Twitter. - Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро".

По данным синоптиков, сегодня в Москве облачно, снегопад, местами метель,гололедица. Температура минус 1-3 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду.