Московским водителям предложили отказаться от автомобилей

Столичным водителям следует быть осторожными на дорогах в связи со снегопадом. С таким предупреждением выступили власти Москвы.
"Идет снег, который не прекратится в ближайшее время, - сообщается в аккаунте Транспортного комплекса столицы в Twitter. - Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро".
По данным синоптиков, сегодня в Москве облачно, снегопад, местами метель,гололедица. Температура минус 1-3 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Доброе утро! За окном -3 С, а к полудню будет - 2 С. При этом идет снег, который не прекратится в ближайшее время. Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро. На дорогах сейчас 2 балла. Хорошего вам дня! #Москва #погода— Московский транспорт (@DtRoad) 14 января 2019 г.