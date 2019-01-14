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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зимняя сказка повторится

Столица - лидер внутреннего туризма в новогодние каникулы
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7763 (5)
Длинные новогодние праздники позади. Вчера завершился грандиозный фестиваль "Путешествие в Рождество", который длился целый месяц по всей Москве и получил звание самого большого в Европе, но пора подводить итоги. Оказалось, что большинство наших сограждан не отправились на отдых в теплые страны, а встретили Новый год дома. По подсчетам, Москва оказалась абсолютным лидером внутреннего туризма. Такие результаты сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Фото: iStock
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По ее словам, Москва второй год подряд становится лидером спроса среди российских туристов. В новогодние каникулы ее посетили порядка 5,6 млн россиян, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: в Санкт-Петербург на новогодние каникулы съездили более 500 тысяч туристов, а в Сочи - 630 тысяч человек. Дальше в рейтинге города с мягким климатом - Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды.

Как рассказал "РГ" гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов, в Москву приехали гости из Екатеринбурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Гостиничные номера уже в середине декабря были забронированы почти на 90%. Такой наплыв туристов зимой столица пережила впервые за много лет, отмечают власти. В итоге общее число гостей в течение года превысило 23,5 млн человек из российских регионов и из-за рубежа.

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