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14.01.2019 00:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Идем на прием

Москвичи могут бесплатно пройти медобследование
Текст: Ангелина Жукова
Российская газета - Столичный выпуск №7763 (5)
Заболев, немногие сразу идут к врачу, надеясь, что "само пройдет". Тянем до последнего, когда уже сил нет терпеть. А ведь получить консультацию, квалифицированную помощь и начать вовремя лечение можно еще до того, как заболит. В течение всего года лучшие клиники столицы проводят дни открытых дверей, в ходе которых можно попасть на прием к лучшим специалистам, независимо от регистрации. В январе запланировано 170 таких приемов, которые проведут отоларингологи, кардиологи, гастроэнтерологи, урологи, гинекологи и врачи других специальностей. График их работы можно посмотреть по календарю проекта "Входите, открыто!"
Фото: iStock
Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, проект набирает популярность. В прошлом году проведено более 2 тысяч таких мероприятий. "Сразу после завершения новогодних праздников наши ведущие клиники вновь приглашают москвичей посетить уже ставшие традиционными дни открытых дверей. Это хорошая возможность начать новый год с заботы о своем здоровье", - рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. К примеру, уже 15 января можно побывать в школе сахарного диабета в Городской клинической больнице имени Мухина и узнать об особенностях питания при этом заболевании. В этот же день в городской клинической больнице N 13 пройдет лекция врача-невролога Натальи Ростовцевой о том, как можно предотвратить инсульт. До 25 января в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом расскажут о механизмах передачи инфекции и методах ее профилактики.

Попасть на прием к врачам просто: в большинстве больниц предварительная запись не нужна. Достаточно иметь полис ОМС, свидетельство о рождении ребенка, родителям - паспорт, а также медицинские выписки и результаты анализов, если они имеются. Причем это касается не только москвичей, но и жителей Московской области и всех остальных регионов страны.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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