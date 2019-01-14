Под Москвой откопали некрополь возрастом 4,5 тысячи лет

В Истринском районе Подмосковья обнаружен некрополь, принадлежащий носителям фатьяновской культуры - первым скотоводам и земледельцам на русской равнине. Найденные при раскопках предметы быта датируются 2600-2500 годами до нашей эры, то есть им минимум 4,5 тысячи лет.

Некрополь нашли сотрудники института археологии Российской академии наук, когда исследовали территорию частной школы. При раскопках обнаружены боевые и ритуальные топоры, наконечники дротиков, ножи и погребальные сосуды. Находки в прекрасном состоянии, хоть и считаются очень древними - они ровесники пирамид Хеопса и золотоносных царских гробниц Ура в древней Месопотамии.

Как утверждают ученые, фатьяновские захоронения являются самыми древними памятниками эпохи бронзы на территории Подмосковья. А еще это самые редкие находки - в предыдущий раз подобные предметы находили более 25 лет назад.