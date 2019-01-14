Полицейские из разных стран станут обмениваться опытом и технологиями

В Московском городском гольф-клубе на западе столицы в минувшее воскресенье состоялось первое заседание Международного полицейского клуба - структуры, созданной по инициативе российской секции Международной полицейской ассоциации. В мероприятии приняли участие не только полицейские, но и руководящие сотрудники других правоохранительных ведомств.

Приветственное слово зачитал председатель наблюдательного совета Всероссийской полицейской ассоциации генерал-полковник Сергей Степашин (бывший глава российского правительства, экс-директор ФСБ России, бывший глава Счетной палаты РФ). По его словам, сейчас мир сталкивается с новыми технологическими вызовами со стороны организованной преступности. И решить эту проблему строительством стен, как пытаются американцы, по словам Степашина, точно не получится. "Никакие стены не помешают координации преступников между собой", - указал он.

Полезным же будет наведение мостов между полицейскими из различных стран. И здесь полицейская ассоциация - одна из самых весомых, по словам Сергея Степашина, международных организаций правоохранительного толка как раз может пригодиться. Членами ассоциации являются более полумиллиона человек из 69 государств. Причем, это как бывшие сотрудники полиции, так и действующие.

В рамках полицейского клуба планируется обмен информацией между полицейскими разных стран о новых технологиях, применяемых в борьбе с международной преступностью, терроризмом, коррупцией и отмыванием денег.

В воскресном мероприятии приняли участие представители полицейских ассоциаций Германии, Австрии, Франции и Израиля.

С докладом по теме "особенности международного сотрудничества в сфере выдачи преступников и правовой помощи" выступил замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петр Городов. По его словам, за последние несколько лет российским компаниям было возвращено только из Швейцарии 110 миллионов долларов США со счетов, арестованных по запросам Генпрокуратуры РФ. "В настоящее время в других странах арестованы и заблокированы счета преступников на сумму около 250 миллионов евро и недвижимости на сумму около 300 миллионов евро", - рассказал он.

Возглавляющий экспертный совет ассоциации бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов отметил, что деятельность других международных организаций в вопросах противодействия международной преступности, к сожалению, оставляет желать лучшего. Так, Интерпол, по его словам, ведет борьбу только с общеуголовными преступлениями, не уделяя внимания международной преступности. Генерал Куликов призвал оформить предложения по наделению Интерпола оперативно-розыскными функциями, чтобы организация перестала быть "просто почтовым ящиком".

Что же касается полицейской ассоциации, то, по словам экс-главы МВД России, организации следует вплотную заняться не путешествиями, а максимальным использованием интеллектуального потенциала полиций разных стран. Ведь обмен опытом, а в последнее время и технологическими наработками по борьбе с преступностью, и есть главная задача полицейской ассоциации.

"Впервые у нас создан клуб, где могут обсуждаться все вопросы, связанные с правоохранительной деятельностью, раньше такого не было", - заключил помощник главы МВД России генерал-полковник Иван Шилов (возглавляет российский Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск).

"Только в перспективе при обсуждениях надо все-таки в первую очередь иметь в виду людей - оперативный состав и следственный, а то мы слишком увлеклись обсуждением технологий", - указал ветеран.

Все присутствующие отметили, что проведение такого масштабного мероприятия в Москве стало возможным только после назначения в сентябре прошлого года руководителем Всероссийской полицейской ассоциации генерал-лейтенанта Юрия Жданова. До этого структура по сути мало чем себя проявляла.

Завершилось первое заседание Международного полицейского клуба концертом с участием солистов Академического ансамбля войск национальной гвардии России.