"Сатирикон" отметит открытие театра после реконструкции новой постановкой

К открытию театра после завершения реконструкции (согласно плану, оно состоится в декабре 2019 года - прим. ред.) "Сатирикон" приурочит премьеру постановки, название которой пока держат в секрете. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин на встрече с министром культуры Владимиром Мединским.

"В этом году нашему театру исполняется 80 лет. Мы планируем открыть после реконструкции здание "Сатирикона" и выпустить в новом сезоне премьеру", - отметил Райкин. Министр в свою очередь пообещал поддержать новый спектакль. Ожидается, что эта постановка станет второй премьерой "Сатирикона" в 2019 году и артисты попробуют поставить спектакль уже на обновленной сцене.

Пока же первая премьера театра, спектакль "Всем кого касается" по одноименной пьесе Даны Сидерос будет идти на сцене "Планеты КВН" с 3 по 5 апреля. Эту площадку "Сатирикон" арендует для постановок большой сцены на время реконструкции своего здания, которое длится с 2015 года. В то же время спектакли малой сцены проходят в Учебном театре Высшей школы сценических искусств.

"Было бы здорово, если "Сатирикон" откроется в Год театра", - заметил Владимир Мединский.