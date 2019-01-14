Собянин: Мы строим новые восточные ворота Москвы

Новый транспортно-пересадочный узел на Рязанском проспекте очень серьезно повлияет на транспортную систему Москвы. Такую уверенность мэр Сергей Собянин выразил в интервью "Вечерней Москве". На минувшей неделе градоначальник открыл там железнодорожную платформу "Карачарово".

"В начале Рязанского проспекта сойдутся Горьковское направление железной дороги, Московское центральное кольцо, Большая кольцевая и Некрасовская линия метро, а также наземный транспорт. По сути, мы строим новые восточные ворота Москвы", - заявил мэр.

По его словам, пассажирам из Балашихи, Железнодорожного, Реутова не нужно будет ехать на Курский вокзал. А жителям Некрасовки и Косино-Ухтомского не потребуется ездить через "Выхино", пояснил Собянин.

Он также рассказал, когда транспортно-пересадочный узел заработает в полную силу. "В конце 2019 года - в 2020 году планируем открыть станцию "Нижегородская" Некрасовской линии метро и пересадочные терминалы. Еще через несколько лет замкнется Большая кольцевая линия метро", - поделился градоначальник.