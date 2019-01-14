Собянин рассказал о новой традиции встречать Новый год в Москве

Фестиваль "Путешествие в Рождество", завершившийся в столице 13 января, стал самым массовым за всю историю. Об этом в интервью "Вечерней Москве" заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, в этом году повезло с погодой. "Не было ни сильных морозов, ни слякоти. Поэтому москвичи и гости столицы смогли хорошо провести время, отдохнуть и повеселиться на фестивальных площадках и в парках", - отметил он.

Фестиваль посетили больше 5 миллионов человек из других регионов и из-за рубежа. "Гостиницы были заполнены на 95 процентов. Билеты в Москву были раскуплены на корню, даже на поезда, пассажиры которых встречают Новый год в пути", - сказал градоначальник.

По мнению Собянина, в РФ рождается новая традиция: встречать Новый год в Москве. "И это здорово!", - считает мэр.