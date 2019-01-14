Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска временного управляющего ОАО "ГлобалЭлектроСервис" о взыскании солидарно 17,1 миллиарда рублей с владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц.

Эта компания входит в состав группы "Сумма". В ноябре прошлого года заявление временного управляющего Михаила Андреева о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

По данным следствия, владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат похитили у государства более 2,5 миллиарда рублей, часть из которых сообщники вывели за пределы России

В новом иске дополнительные документы появились. Однако, по мнению арбитражного суда, обстоятельства устранены не полностью. В частности, управляющим не представлены доказательства направления заявления в адрес Магомедовых. И поэтому, по новому определению суда, это стало основанием для оставления заявления без движения. Следующее заседание намечено на 10 марта.

Напомним, братья Магомедовы, а также третий фигурант дела, экс-глава строительной компании "Интекс" Артур Максидов, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, а также по части 4 статьи 160 - присвоение или растрата в особо крупном размере. Кроме того, следствие считает, что для совершения криминальной деятельности они создали преступное сообщество.

А результатом такой деятельности, по данным следствия, стало хищение из государственного бюджета порядка 2,5 миллиарда рублей, часть из которых сообщники вывели за пределы России.