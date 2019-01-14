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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Миллиардов нет

Суд рассматривает иск к хозяину "Суммы"
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска временного управляющего ОАО "ГлобалЭлектроСервис" о взыскании солидарно 17,1 миллиарда рублей с владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц.

Эта компания входит в состав группы "Сумма". В ноябре прошлого года заявление временного управляющего Михаила Андреева о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

По данным следствия, владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат похитили у государства более 2,5 миллиарда рублей, часть из которых сообщники вывели за пределы России

В новом иске дополнительные документы появились. Однако, по мнению арбитражного суда, обстоятельства устранены не полностью. В частности, управляющим не представлены доказательства направления заявления в адрес Магомедовых. И поэтому, по новому определению суда, это стало основанием для оставления заявления без движения. Следующее заседание намечено на 10 марта.

Фото: СК РФ/ РИА Новости
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Напомним, братья Магомедовы, а также третий фигурант дела, экс-глава строительной компании "Интекс" Артур Максидов, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, а также по части 4 статьи 160 - присвоение или растрата в особо крупном размере. Кроме того, следствие считает, что для совершения криминальной деятельности они создали преступное сообщество.

А результатом такой деятельности, по данным следствия, стало хищение из государственного бюджета порядка 2,5 миллиарда рублей, часть из которых сообщники вывели за пределы России.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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