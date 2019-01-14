Торговый сбор, который в столице не менялся последние четыре года, с 1 июля этого года существенно сократится для малого и среднего бизнеса. Закон, предусматривающий это, в конце прошлого года был внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным и принят Мосгордумой.

Им предусматривается, что для малого бизнеса, который, как правило, ведет деятельность в небольших помещениях площадью до 50 "квадратов", ставка торгового сбора сократится на 10%, а для тех, у кого залы площадью выше - до 300 "квадратов", - на 2-10%. "Мы активно работаем над совершенствованием форм поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя предпринимателям скидки, вычеты и льготы по налогам. Сегодня в столице действуют более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и они обеспечивают работой более 2,4 млн человек. Поэтому нам важно, чтобы малому и среднему бизнесу было в городе комфортно развиваться", - говорил ранее глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

Напомню, торговый сбор в Москве платят как собственники, так и арендаторы помещений. Вопрос о его снижении ставили сами предприниматели. И власти их услышали. Работающие в маленьких помещениях, то есть меньше 50 "квадратов", заплатят уже за 2-й квартал 54 тыс. рублей вместо 60 тысяч в 1-м квартале. В Новой Москве снижение произойдет с 21 тысячи рублей до 18,9 тысячи. Почувствуют уменьшение расходов по этой статье и все бизнесмены, имеющие торговые площади до 300 "квадратов". "Эта мера поддержки городом коснется примерно 70% предпринимателей", - прокомментировал "РГ" новшество Алексей Каневский, председатель комитета по экономике Московского городского отделения "ОПОРЫ России".